初一到初四停收 竹縣各鄉鎮巨大垃圾清運時間出爐

新竹縣環保局公佈春節垃圾清運時間，各鄉鎮市1月24日上午(除夕)會再清運一次(五峰鄉、峨眉鄉除外)。記者郭政芬／攝影 分享 facebook

新竹縣環保局公布春節垃圾清運時間，各鄉鎮市1月24日上午（除夕）會再清運一次（五峰鄉、峨眉鄉除外），1月25日至28日（大年初一至初四）垃圾停收，1月29日（初五，周三）全面恢復垃圾清運。為配合各家戶在春節前的大掃除，各鄉鎮市公所也協助清運巨大廢棄家具，民眾若有清運需求，可與所在地清潔隊聯絡，新竹縣長楊文科呼籲民眾注意清運時間，也提醒大家做好垃圾分類及垃圾減量，循環再利用。

竹縣13鄉鎮市垃圾清運時間如下：

（1）五峰鄉停收垃圾時間為前山1月23日至28日，而後山為1月25日至28日，巨大垃圾收集時間為1月20日至22日，春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程為1月29日。

（2）尖石鄉停收垃圾時間為1月23日、1月25至28日，巨大垃圾收集時間為1月23日、1月25至28日，春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程為1月24日、1月29日。

（3）峨眉鄉停收垃圾時間為1月24至28日，巨大垃圾收集時間為1月13日至17日，春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程為1月23日、1月29日。

（4）寶山鄉停收垃圾時間為1月25至28日，巨大垃圾收集時間為1月16日至18日、1月20至21日、1月23至24日。

（5）北埔鄉停收垃圾時間為1月25至28日，巨大垃圾收集時間即日起至1月22日（固定星期二及星期六） ，春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程為1月29日。

（6）橫山鄉停收垃圾時間為1月25日至26日、1月28日，巨大垃圾收集時間為1月24日、1月27日、1月29日，春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程為1月24日、1月27日、1月29日。

（7）芎林鄉停收垃圾時間為1月25至28日，巨大垃圾收集時間為1月22日至2月2日停收大型家具，2月3日起開始收運大型家具，停收大型家具時間仍接收電話預約，春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程為1月23日、1月24日、1月29日。

（8）新豐鄉停收垃圾時間為1月25至28日，巨大垃圾收集時間為1月16日至18日、1月20至21日、1月23至24日，春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程為新庄子公有市場、鳳蓮市場及紅樹林垃圾包清除為1月24日、1月29日。

（9）湖口鄉停收垃圾時間為1月25至28日，巨大垃圾收集時間為1月16日至22日，春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程為1月29日。

（10）關西鎮停收垃圾時間為1月25日至28日，巨大垃圾收集時間為1月15日至21日，春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程為1月28日。

（11）新埔鎮停收垃圾時間為1月23日、1月25日至28日，巨大垃圾收集時間為登記至1月20日，清運至1月22日，春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程為機動辦理。

（12）竹東鎮停收垃圾時間為1月25至28日，巨大垃圾收集時間為1月13日、1月17日二重里、三重里、員山里、柯湖里、上坪里、瑞峰里、軟橋里、頭重里。 1月14日、1月20日員崠里、東寧里、上舘里、大鄉里、南華里、東華里、商華里、竹東里、忠孝里。1月16日、1月21日中正里、中山里、仁愛里、雞林里、五豐里、榮樂里、榮華里、陸豐里。