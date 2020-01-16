績優公所「咱ㄟ好厝邊」表揚 書法家現場揮毫贈送春聯

健保署北區業務組為推廣「全民健保行動快易通 健康存摺」APP，結合公所在地化服務，推廣民眾體驗「健康存摺」及「行動櫃檯」，於今天舉行績優公所「咱ㄟ好厝邊」表揚活動，並邀請桃園市穆然書會書法名家現場揮毫贈送洽公民眾春聯，邀請民眾共同守護家人健康。

健保署北區業務組服務範圍涵蓋桃竹苗等4個縣市，轄區內有47家鄉（鎮、市、區）公所，自104年起持續辦理「公所健保績優單位評選活動」，結合在地公所提供零距離的健保服務；108年以關心民眾健康及櫃檯行動化為主題，推廣民眾下載全民健保行動快易通APP體驗，計有1萬7856位民眾完成下載，並依公所來客數分組評選出績優公所共12家，於今天舉行表揚活動；其中桃園市平鎮區公所再次勇奪第1名，而連續3年獲獎單位有桃園市中壢區公所、桃園區公所、大溪區公所及觀音區公所。

北區業務組鼓勵民眾下載健保APP做好自我健康管理，也與桃園市穆然書會合作，在一樓大廳舉辦「存健康過好年 名家揮毫贈春聯」活動及闖關送紀念品遊戲，邀請5位書法名家現場揮毫贈送洽公民眾，贈送200幅春聯及300張招財進寶、春、福等。

北區業務組表示，期望今年各公所均能再接再厲，更鼓勵民眾多加利用手機下載「全民健保行動快易通 健康存摺」APP，只要使用本人手機有月租型4G網路，依下載APP、輸入手機門號、身分證號、健保卡號後4碼，簡單4步驟就能完成手機註冊及綁定，登錄「健康存摺」就醫資訊帶著走，同時開放眷屬管理功能健康管理好方便。