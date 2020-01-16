2020新竹市城市馬拉松2月23日登場 旅宿優惠串聯

2020新竹市城市馬拉松將於2月23日正式開跑，新竹市政府串聯新竹縣市13家旅宿業者，推出「城市馬拉松住宿優惠專案」，提供跑者房價折扣、免費延遲退房等優惠。圖／新竹市府提供 分享 facebook

2020新竹市城市馬拉松將於2月23日正式開跑，今年賽事首度於南寮運動公園舉辦，並跑上68快速道路，讓跑者將無敵海景盡收眼底，為了讓跑者有更好的參賽體驗，新竹市政府串聯新竹縣市13家旅宿業者，推出「城市馬拉松住宿優惠專案」，提供跑者獨家優惠好康，希望提供給跑者最完整的整套行程。

承辦單位運動筆記表示，新竹市城市馬拉松賽事今年邁入第5屆，報名開放僅3天，名額全數額滿，參與人數一舉突破歷年新高，預計將有超過1萬名海內外跑者，一同前來共襄盛舉。

新竹市長林智堅表示，新竹市推出「城市馬拉松住宿優惠專案」，讓新竹市在地最美好的旅宿經驗成為國內外跑者除城市馬拉松賽事之外的迷人風景，這些優惠包含房價優惠折扣、免費延遲退房、為跑友打造活力早餐盒，而在這13家業者中更有5家業者提供接駁服務，讓跑者輕鬆直達活動會場，交通住宿一手包辦，「讓跑者忘不了新竹市的貼心與美好」。

「城市馬拉松住宿優惠專案」共有13家新竹飯店旅館業者熱情響應，包含竹湖暐順麗緻文旅、迎曦大飯店、金沙商務旅館、芙洛麗大飯店、柏克萊大飯店、悅豪大飯店竹北館、悅豪大飯店新竹館、新竹老爺酒店、新竹英迪格酒店、新竹國賓大飯店、新竹福泰商務飯店、新竹福華大飯店、薇閣精品旅館新竹館，相關消息請持續鎖定新竹市城市馬拉松粉絲專頁https://reurl.cc/zyodW7 。