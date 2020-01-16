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苗栗縣公告85株保護老樹 校園內老樹棵棵有故事

2020-01-16 14:09聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

苗栗縣政府維護縣內重要綠色文化資產，2017年設置「苗栗縣受保護樹木審議會」，訂定苗栗縣樹木保護審議會要點，農業處依法公告三次新增受保護樹範疇，2020年受保護樹木有85株，樹種以榕樹、樟樹、茄苳居多，其中在校園內外老樹都有各自不同故事與歷史意義。

苗栗縣政府依法公告三次新增受保護樹木範疇，2020年受保護數目共85株。其中較為罕見，苗栗縣公館國中校門口前的雪松、卓蘭鎮景山國小校園內的淋漓、苗栗市二坪山東側山腳（聯合大學後方好漢坡步道旁）台灣油杉。列為受保護樹木原因，以樹齡逾百年以上居多，少數與重大歷史事件有關聯性，例如，南庄國民小學楓香，因日據時代日人和當地原住民衝擊，日人在樹下周邊斬首反抗的原住民，並將首級用大鐵釘掛在楓香樹上。

苗栗縣政府農業處指出，森林法至2015年公告增訂樹木保護專章（森林法第38-至38-6條），縣府在2018至2019年委託農委會林業試驗所展開苗栗縣轄區樹木普查，調查株數逾百棵。但要成為縣府列管受保護樹木範圍，需要經過重重關卡，也需土地所有權人同意，才陳報苗栗縣受保護樹木審議會審議。審議會委員針對所送樹木資料審視，確實符合受保護樹木認定標準者，經委員會決議後，再依森林法公告列冊事宜。

 縣府依法公告三次新增受保護樹木範疇，2020年受保護樹木共計85株，樹種以榕樹、樟樹、茄苳居多。 農業處指出，經縣府公告的受保護樹木，縣府優先加強保護和定期巡護，今年預計展開全盤受保護樹木健檢及養護作業，透過植病專家現場診斷樹木健康情形，搭配儀器測定土壤硬度、非破壞性測定木材腐朽等檢定，建立每株受保護樹木的健康資料表，作為後續養護作業優先順序。

農業處呼籲，樹木為生態系的一環，屬生產者地位，除和野生動物棲息環境相關也和民眾生活緊密相連，是地方重要綠色文化資產。公告的列管受保護樹木並不是將維護樹木及保育生態的責任都由縣府買單，應相互管理重視，才能達到保育延續生命力目的。

南庄國小的楓香。圖／苗栗縣政府農業處提供
南庄國小的楓香。圖／苗栗縣政府農業處提供
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公館國中校門口前的雪松。圖／苗栗縣政府農業處提供
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