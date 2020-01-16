苗栗縣公告85株保護老樹 校園內老樹棵棵有故事

苗栗縣政府維護縣內重要綠色文化資產，2017年設置「苗栗縣受保護樹木審議會」，訂定苗栗縣樹木保護審議會要點，農業處依法公告三次新增受保護樹範疇，2020年受保護樹木有85株，樹種以榕樹、樟樹、茄苳居多，其中在校園內外老樹都有各自不同故事與歷史意義。

苗栗縣政府依法公告三次新增受保護樹木範疇，2020年受保護數目共85株。其中較為罕見，苗栗縣公館國中校門口前的雪松、卓蘭鎮景山國小校園內的淋漓、苗栗市二坪山東側山腳（聯合大學後方好漢坡步道旁）台灣油杉。列為受保護樹木原因，以樹齡逾百年以上居多，少數與重大歷史事件有關聯性，例如，南庄國民小學楓香，因日據時代日人和當地原住民衝擊，日人在樹下周邊斬首反抗的原住民，並將首級用大鐵釘掛在楓香樹上。

苗栗縣政府農業處指出，森林法至2015年公告增訂樹木保護專章（森林法第38-至38-6條），縣府在2018至2019年委託農委會林業試驗所展開苗栗縣轄區樹木普查，調查株數逾百棵。但要成為縣府列管受保護樹木範圍，需要經過重重關卡，也需土地所有權人同意，才陳報苗栗縣受保護樹木審議會審議。審議會委員針對所送樹木資料審視，確實符合受保護樹木認定標準者，經委員會決議後，再依森林法公告列冊事宜。

縣府依法公告三次新增受保護樹木範疇，2020年受保護樹木共計85株，樹種以榕樹、樟樹、茄苳居多。 農業處指出，經縣府公告的受保護樹木，縣府優先加強保護和定期巡護，今年預計展開全盤受保護樹木健檢及養護作業，透過植病專家現場診斷樹木健康情形，搭配儀器測定土壤硬度、非破壞性測定木材腐朽等檢定，建立每株受保護樹木的健康資料表，作為後續養護作業優先順序。