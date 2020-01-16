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舞龍與萬朵玫瑰輝映 苗栗（火旁）龍要讓更多人看見

2020-01-16 12:42聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

龍隊今天上午在苗栗縣頭屋鄉「雅聞七里香玫瑰森林」萬朵玫瑰花園穿梭，也為今年苗栗（火旁）龍結合產業起手式，苗栗市長邱鎮軍希望今年（火旁）龍不只在苗栗市還出庄，讓更多人看見，創造雙贏共榮。

苗栗市公所響應國發會推動地方創生政策及客委會所輔導的「客庄區域產經整合計畫─台三線」，苗栗（火旁）龍周邊活動「（火旁）龍巡庄 暢旺台三」今天上午在台灣雅聞集團頭屋鄉「雅聞七里香玫瑰森林」暖身，苗栗縣副縣長鄧桂菊、客委會客家文化發展中心主任何金樑，及邱鎮軍、苗栗市民代表會主席邱炳光等人到場。

金曲獎歌手「東東」發表全新創作的「2020苗栗（火旁）龍主題曲」，全曲營造出（火旁）龍期間熱鬧滾滾的氣氛，（火旁）龍主題曲將應用在相關廣告、宣傳及各項活動舉辦時播放，接著鄧桂菊等人以拼圖的方式，拼貼完成一尾祥龍，象徵「（火旁）龍巡庄 暢旺台三」之意。

苗栗（火旁）龍活動期間，龍隊巡遊台3線表演，帶動（火旁）龍民俗文化與台3線產業結合，其中，已排定大年初一上午 11點在台灣雅聞集團頭屋鄉「雅聞七里香玫瑰森林」、下午2點三義鄉「雅聞香草植物工廠」表演，此外，還有大湖、獅潭、南庄等地的廟宇、店家陸續響應，希望以苗栗特有的（火旁）龍文化，為台3線沿線地方產業與經濟發展「祈福開運」。

邱鎮軍指出，客家傳統文化與地方產業經濟的結合，是未來經濟發展的趨勢，除了持續推動苗栗（火旁）龍龍文化與台3線的產業結合之外，另還將促成2月8日（火旁）龍之夜參與無人機表演的「臺灣Drone100技術團隊」與國立聯合大學簽署合作備忘錄，產、官、學的合作與開發，擴大苗栗火（火旁）龍文化創意產業，也讓人耳目一新。

「2020苗栗（火旁）龍系列活動」相關訊息，可上官網http://bang-long.com/，或臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/bombingdragon/

苗栗（火旁）龍周邊活動「（火旁）龍巡庄 暢旺台三」今天上午在台灣雅聞集團頭屋鄉「...
苗栗（火旁）龍周邊活動「（火旁）龍巡庄 暢旺台三」今天上午在台灣雅聞集團頭屋鄉「雅聞七里香玫瑰森林」暖身，舞龍與萬朵玫瑰相輝映。記者范榮達／攝影
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苗栗（火旁）龍周邊活動「（火旁）龍巡庄 暢旺台三」今天上午在台灣雅聞集團頭屋鄉「...
苗栗（火旁）龍周邊活動「（火旁）龍巡庄 暢旺台三」今天上午在台灣雅聞集團頭屋鄉「雅聞七里香玫瑰森林」暖身，舞龍與萬朵玫瑰相輝映。記者范榮達／攝影
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苗栗（火旁）龍周邊活動「（火旁）龍巡庄 暢旺台三」今天上午在台灣雅聞集團頭屋鄉「雅聞七里香玫瑰森林」暖身，舞龍與萬朵玫瑰相輝映。記者范榮達／攝影
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苗栗（火旁）龍周邊活動「（火旁）龍巡庄 暢旺台三」今天上午在台灣雅聞集團頭屋鄉「雅聞七里香玫瑰森林」暖身，舞龍與萬朵玫瑰相輝映。記者范榮達／攝影
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苗栗（火旁）龍周邊活動「（火旁）龍巡庄 暢旺台三」今天上午在台灣雅聞集團頭屋鄉「雅聞七里香玫瑰森林」暖身，舞龍與萬朵玫瑰相輝映。記者范榮達／攝影
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苗栗（火旁）龍周邊活動「（火旁）龍巡庄 暢旺台三」今天上午在台灣雅聞集團頭屋鄉「雅聞七里香玫瑰森林」暖身，舞龍與萬朵玫瑰相輝映。記者范榮達／攝影
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