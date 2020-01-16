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兩百多歲榕樹爺爺生病了 苗栗縣府進場展開搶救工程

2020-01-16 12:39聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

苗栗縣卓蘭鎮上新里與內灣里交界處，200多年歷史的「榕樹爺爺」罹患褐根病，農業處上周替榕樹舉辦百年祈福，14日起縣府承包商進場設置支撐架、紐澤西護欄，展開榕樹開根、導根作業，由於榕樹在苗58鄉道旁，避免染褐根病的榕樹因組織海綿化而有傾倒可能，苗58鄉道旁側邊道路長期性封閉。

苗栗縣府農業處針對榕樹展開第一階段搶救工程，承包商14日到17日進場搶救，榕樹鄰苗58鄉道旁，為避免染褐根病的榕樹，因組織海綿化而可能傾倒，先行施作設置支撐架，確保附近里民安全，考量支撐架影響交通動向，現場設置紐澤西護欄，夜間提供照明，減少交通安全疑慮。

農業處自然生態保育科長張葦說，14日先進場榕樹開根、導根作業，開根是先在樹幹上挖掘到木質部深度的小洞，在包覆沾有開根劑的水苔，最後將其釘附在樹幹上，促其新生健康根系。開根和導根皆有助於新生健康根系，新生根系未來可能取代被切除染病的褐根病根部，延續老榕樹生命力。

自然生態保育科指出，搶救染褐根病樹木並非一蹴而成，所費不貲，須與當地居民溝通說明，還需要相關單位辦理、專業廠商施作。褐根病搶救工程發包時，會要求投標廠商提供樹木褐根病技轉、樹木外科手術技轉及處理褐根病經歷的相關證明，確保搶救重要文化資產的品質與成效。

這棵榕樹位於山尾伯公廟旁，縣府與卓蘭鎮公所、里長、里民、林務局、林業試驗所、地方代表多次現場勘察與討論，「現地搶救」為主，發起救工程。這棵榕樹伴隨當地居民逾百年，除見證歷史變遷，默默守護著地生態環境，樹下置有幾張石製椅，里民經常到樹下乘涼談天。

農業處表示，榕樹搶救完成後，將考慮辦理「榕樹爺爺重生」活動，屆時將邀請相關機關與附近里民共襄盛舉，延續老樹生命力，維護地方重要文化資產。

苗栗縣卓蘭鎮上新里與內灣里交界處，200多年歷史的「榕樹爺爺」罹患褐根病，14日...
苗栗縣卓蘭鎮上新里與內灣里交界處，200多年歷史的「榕樹爺爺」罹患褐根病，14日縣府農業處承包商進場設置支撐架、紐澤西護欄，展開榕樹開根、導根作業，展開第一階段搶救工程。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣卓蘭鎮上新里與內灣里交界處，200多年歷史的「榕樹爺爺」罹患褐根病，14日...
苗栗縣卓蘭鎮上新里與內灣里交界處，200多年歷史的「榕樹爺爺」罹患褐根病，14日縣府農業處承包商進場設置支撐架、紐澤西護欄，展開榕樹開根、導根作業，展開第一階段搶救工程。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣卓蘭鎮上新里與內灣里交界處，200多年歷史的「榕樹爺爺」罹患褐根病，14日縣府農業處承包商進場設置支撐架、紐澤西護欄，展開榕樹開根、導根作業，展開第一階段搶救工程。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣卓蘭鎮上新里與內灣里交界處，200多年歷史的「榕樹爺爺」罹患褐根病，14日縣府農業處承包商進場設置支撐架、紐澤西護欄，展開榕樹開根、導根作業，展開第一階段搶救工程。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣卓蘭鎮上新里與內灣里交界處，200多年歷史的「榕樹爺爺」罹患褐根病，14日縣府農業處承包商進場設置支撐架、紐澤西護欄，展開榕樹開根、導根作業，展開第一階段搶救工程。圖／苗栗縣政府提供
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