選舉後回歸平淡 竹市議長許修睿當愛心大使照顧寒士

總統、立委大選過後一切回歸正軌，農曆年前許多社福團體都會辦理歲末活動，卻因大量選舉新聞失焦，導致募款不順，人安基金會新竹平安站長將在19日辦理「第30屆寒士吃飽30愛心尾牙」活動，新竹市議會國民黨籍議長許修睿今到新竹平安站擔任人安愛心大使，邀來竹市立委當選人鄭正鈐一起發放春節年菜包，並當場認捐10萬元，希望能補足寒士尾牙經費缺口。

許修睿多年支持寒士服務，得知距離寒士吃飽愛心尾牙活動僅剩3天，經費仍待努力，今天特別捐贈自己準備的春節年菜包（佛跳牆、黃金雞、豬肋排、干貝櫻花蝦米糕），替新竹平安站站發餐加菜，並邀請鄭正鈐協助認桌獻愛心，呼籲社會大眾共襄善舉關懷新竹寒士窮苦人，幫助弱勢族群在過年前有頓溫馨團圓飯。

許修睿說，他支持公益不遺餘力，仍有很多族群無法得到充分照顧，今天藉由擔任愛心大使，希望能拋磚引玉，引起社會共鳴，呼籲社會大眾發揮「人飢己飢，人溺己溺」的精神，讓寒士吃飽愛心尾牙活動能持續辦下去，透過人安基金會幫助更多窮苦人，也期盼活動能順利圓滿成功。