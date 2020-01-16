過年送禮好選擇！新竹縣推百大良品 出版雜誌電子型錄

過年送禮好的選擇，新竹縣政府產發處推出「2020新竹良品─縣上好禮」型錄今天正式曝光，今年延續2017新竹良品－縣上好禮熱潮，重新徵集竹縣的店家超過100家，共收錄超過150件產品，新竹縣長楊文科表示，型錄排版方式如雜誌般，大版面照片跨頁呈現，產品一目了然，不只為過年期間，同時也是佳節、生日、紀念日等送禮時機最佳採購指南，民眾可下載電子型錄，線上直接瀏覽及更多相關諮詢。

產發處長陳偉志說，「2020新竹良品-縣上好禮」活動徵件名單，皆經過徵件小組嚴格審核通過，不論是食品類或使用在人體上的非食品類產品(例如面膜、洗手皂等)，皆需提供2年內檢驗合格證明，始能成為型錄的一員。型錄中每一個店家優質商品經過竹縣府層層把關，消費者可以安心購買型錄中之商品，並分享給親朋好友。

為了呈現募集新竹縣店家的優質商品，型錄中能輕鬆方便閱讀到店家的「小故事」及基本資料、商品基本資訊與價格，為了方便消費者依需求觀看商品，型錄也分為六大類別，依序為：「新」風味、「竹」好茶、「縣」心意、「出」煮藝、「良」農產、「品」甜點，分類開頭第一字排在一起即為「新、竹、縣、出、良、品」。

六大分類詳細如下:

新風味：屬於新竹縣創新獨特的風味研發，無論是食材的創新選擇，還是新技術的開發，提供您最具吸引力在地好物。

竹好茶：新竹縣是出產好茶的故鄉，峨眉、北埔、關西、橫山…無論是發酵、半發酵、全發酵，臺灣最佳製茶師的培育搖籃就在新竹縣。

縣心意：竹縣文化創意商品種類齊全，生活用品、美容醫學、家飾家居、精美禮盒，都是從生活中的美學、趣味出發，令人驚嘆。

出煮藝：各式各樣拌醬組合、配菜、調味品，常常是大廚出好菜的秘密武器，對於現代人即時快速烹調的需求，這是最好的獻禮。

良農產：新竹縣十三好市集裡的農產良品，水果、柿餅、米粉、農家蛋、蜂蜜…新鮮上市囉！

品甜點：現代人必嚐的各式甜品、烘焙點心，用最在地的食材、融會貫通的中西技藝，追得上國際美食的零時差。

型錄收錄店家包含：「原菇鄉」噠噠丸（柴燒香菇貢丸），運用高山部落栽植生鮮香菇，製成口感絕香菇貢丸。「怡農茶園」位於好山好水北埔鄉，出產的蜜香貴妃茶，包裝今年元月全新上市，各式茶禮盒任君挑選。「玩印工作室」推出東海田中好時節—禮封、紅包袋，其特色紅包袋，同時代表東海里故事創作，將此寄託在餽贈他人的祝福中。

「獅山長生橋商行」以行銷優質苦茶油為主，苦茶樹採自然生態種植，無農藥、無化肥，讓苦茶樹與草共生栽培。「背影橘舍」東方美人橘餅，不添防腐劑，其製作過程繁瑣，先將橘子殺青後，浸泡約四小時換一次水，之後使用麥芽、冰糖熬煮至濃縮，待冷卻後包裝才完成。「芭比杏仁奶」純手工熬煮杏仁，無添加化學香精及防腐劑，有別於一般傳統杏仁茶加入米漿或澱粉，是美味健康的飲品好選擇。