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工商咖啡、企業訪視追蹤苗栗中小企業服務中心獲選第一

2020-01-16 10:19聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

苗栗縣中小企業服務中心（簡稱服務中心）榮獲108年度經濟部中小企業處19縣市服務工作評比第一，同時服務中心輔導苗栗縣中小企業榮譽指導員協進會（簡稱苗栗榮協會）榮獲108年度全國企業志工年度評比團體服務績優獎，服務中心與苗栗榮協會互助合作，服務縣內中小企業，扮演中央與地方政府作為民間溝通橋樑，首次同時獲中央肯定。

苗栗縣工商發展處長、工策會總幹事黃智群說，經濟部中小企業處經營輔導組長程道琳提到，苗栗縣在服務企業做法上有創意，舉辦工商咖啡講座、企業訪視追蹤等，今年以苗栗縣為標竿，後續也會與苗栗洽談合作方案。

黃智群說，縣府未來規畫成立「A+招商服務團」運用榮協會會員專業，分組主動出擊訪視廠商，發掘案源，將馬上辦中心服務向「前」延伸，經濟部中小企業處將苗栗方案作為其他縣市參訪對象。

 經濟部中小企業處在全國19縣市設立地方服務中心，108年度服務中心與苗栗榮協會，以「關懷互助‧學習成長‧共創卓越」為目標，合作辦理苗栗縣中小企業創新服務與行銷推廣、新創事業資金融通講座、二代傳承講座、女力企業家講座、台灣向前行~全國中小企業商機媒合會及全國企業志工傳承共識營等。

平日主動出擊訪視中小企業，配合經濟部中小企業處、經濟部中區聯合服務中心、苗栗縣工商發展投資策進會、縣內工商協會進及社團攜手合作，整合各方資源，協助中小企業解決經營管理問題。

苗栗縣工策會指出，服務中心與榮協會歷屆會長們一同將「一加一大於二」精神發揚光大，服務在地企業發展，輔導產業轉型相關工作，企業志工是台灣經濟成長的幕後推手。

工策會指出，對參加榮指員有興趣者，歡迎與苗栗榮協會或苗栗縣中小企業服務中心037-323593聯絡。

苗栗縣政府工策會舉辦工商咖啡女力講座，邀請近40名女性創業家分享白手起家，兼顧家...
苗栗縣政府工策會舉辦工商咖啡女力講座，邀請近40名女性創業家分享白手起家，兼顧家庭照顧孩子的經驗，幫助想要創業或正在往成功路上前進的女性追求目標。圖／苗栗縣工策會提供
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苗栗縣中小企業服務中心榮獲108年度經濟部中小企業處19縣市服務工作評比第一，同...
苗栗縣中小企業服務中心榮獲108年度經濟部中小企業處19縣市服務工作評比第一，同時服務中心輔導苗栗縣中小企業榮譽指導員協進會榮獲108年度全國企業志工年度評比團體服務績優獎，昨由工策會總幹事黃智群（右三）與苗栗縣榮指員108年會長蔡永賜（右四）代表授獎。圖／苗栗縣工策會提供
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苗栗縣

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