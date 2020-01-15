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桃機第三跑道案 20年最高補償 鄭文燦：不該最後卡關

2020-01-15 23:11聯合報 記者張裕珍／桃園報導

桃園航空城計畫「蛋黃區」的機場第三跑道前天進行環評審查，仍有居民表態反對，市長鄭...
桃園航空城計畫「蛋黃區」的機場第三跑道前天進行環評審查，仍有居民表態反對，市長鄭文燦昨指示請區公所加強了解。 圖／聯合報系資料照片
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環保署專案小組前天初審桃園航空城計畫「蛋黃區」第三跑道環評案，仍有部分居民反對區段徵收，桃園市長鄭文燦昨說，反對者主要來自海口崙仔後社區，但社區補償一坪重建8到9萬元，已比過去補償標準要增加15%，還有50%拆遷獎勵金，可說是桃園20年來補償標準最高的一次，將請區長徐藍科等人了解協調，並認為不該因少數意見就讓重大建設卡關。

鄭文燦也提到，小組審查已確定要因應第三跑道開發做埔心溪分流，因埔心溪河床較高，分洪標準要拉到50到100年，埔心溪分流計畫請水務局負責，後續拆遷與配地計畫則請地政與工務局處理，現階段目標以2到3月間完成環評、4月完成區段徵收，蛋黃區由交通部負責。

前天環評初審現場，居民正反意見交鋒，有居民認為環評討論許久不該再延宕，也有居民反對開發，直言區段徵收缺乏必要性；鄭文燦說，反對者主要來自航空城計畫蛋黃區的海口崙仔後社區，由於屬老舊社區，政府已經允諾未來重建時，會給予更大空間與補償。

「我認為應以多數意見為主，並盡量提高補償」，鄭文燦說，海口社區當時主動陳情要求納入蛋黃區，9成居民希望納入，由於補償已超過以往標準，若有少數居民不同意的話，希望社區內部可以多協調，區長也要了解，不該在最後卡關，否則贊成方也要上街頭。

鄭強調，他上任後，因應航空城計畫辦理30場全區聽證，總共有2萬多人參加，所有問題爭點都已經處理，在都市計畫審查時，也將整個航空城計畫面積縮小、剔除區增加，化解大部分爭議，他認為市府在地方民意整合上，已積極透過參與式民主將所有意見呈現，「更民主、更透明、更公開」，坦言確實無法到達100分，這是很困難的事。

鄭文燦航空城環評

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