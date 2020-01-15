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桃園市府公布抽驗春節食品蔬果不合格名單 為健康把關

2020-01-15 19:16聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市政府衛生局維護民眾春節食品衛生安全，日前抽驗109件應節食品和蔬果，有3件農產品檢出農藥超標，另有1件花生製品檢出黃麴毒素含量超過規定。衛生局第一時間要求業者下架，並移請權責機關了解產地、製程等後續情形。

衛生局表示，這一波抽檢目標為各大賣場、超市、南北雜貨行、宴席餐廳及食品製造業等場所抽驗應景食品，包含生鮮蔬果、禽畜水產品、零食、竹笙及米麵製品等產品，抽驗結果公布於衛生局網站http://dph.tycg.gov.tw/供民眾參考。

衛生局指出，3件農產品檢出殘留農藥超標分別為1件香菜，檢出「理有龍(Linuron) 」0.07 ppm，依規定為不得檢出，另1件為龍果檢出「普拔克(Propamocarb hydrochloride) 」0.05 ppm，規定容許量0.01 ppm以下，還有1件韭菜檢出「貝芬替(Carbendazim)」 1.87 ppm，規定容許量為1.0 ppm以下。

殘留農藥含量超過農藥殘留容許量標準者，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可處分違規廠商6萬元以上2億元以下罰鍰。

另1件花生貢糖檢出黃麴毒素B1含量11 ppb(標準為2 ppb）、總黃麴毒素12.9 ppb（標準4 ppb）。超出限量違反食安法第17條「食品中污染物質及毒素衛生標準」，可依同法第48條經命限期改正，不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，黃麴毒素由黴菌所產生，屬非有意添加的食品污染物，臺灣氣候高溫多濕，倘食物保存不當，黴菌容易孳生而產生毒素，食品一旦受污染即難以去除，且由外觀無法辨別，以花生製品污染風險最高，對人體最主要危害的器官為肝臟，長期或一次大量攝取受黃麴毒素污染的食品，可能引起急性肝中毒。

衛生局提醒民眾，選購年貨時可選擇信用良好的商家，並多加注意販售場所衛生環境，建議優先挑選完整包裝及標示清楚的產品，購買時宜適量勿囤積，而開封後除了要在效期內食用完畢外，應依產品包裝建議方式冷藏或冷凍保存，以免保存不當出現發黴變質。

另外，避免偏好食用少數食材，宜廣泛攝取多樣食物，才可以降低因農藥或真菌毒素累積而造成慢性危害的風險，並有助於營養均衡。如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。

衛生局春節前抽檢商場食品、蔬果。圖／桃園市政府衛生局提供
衛生局春節前抽檢商場食品、蔬果。圖／桃園市政府衛生局提供
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衛生局抽驗黴菌

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