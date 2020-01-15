基金會送禦寒保暖衣 助沿海偏鄉弱勢學生新春添暖意

再過一個禮拜就是農曆新年了，但許多弱勢偏鄉的孩童，卻沒有件能保暖禦寒的外套，真善美社會福利基金會趕在年前，募集資源向杜萬全慈善基金會募得210件外套，今天捐贈給新屋區弱勢學童，希望讓他們在新年能穿上溫暖的冬衣。

寒冬新衣捐贈，以防風保暖的厚外套為主，衣服的材質好又保暖，由於新屋區靠海，氣溫比平地低個好幾度，保暖外套剛好適合居住這裡的弱勢孩童們。冬衣的整理分類，也是透過真善美社會福利基金會的憨兒，在老師的指導下，依照學校、男女和尺碼來學習分類，從國中、小學到高中，滿足各年齡孩子需求。

真善美社會福利基金會執行董事胡川安表示，未來基金會將在新屋偏鄉紮根服務弱勢憨兒，籌備興建憨樂生活村，期待這個村落能結合憨兒工作，同時能夠服務重癱臥床的老憨兒，透過這次冬衣捐贈，讓園內憨兒也能學習分類，並一起送出愛心冬衣，真的很有意義。

好的保暖外套，動輒就要上千元，這對經濟貧困的孩子來說，真的一份年節最好的禮物。許同學在父親離世後，母親成為家中唯一的經濟支柱，母親是來自印尼的新住民，家中開支拮据，新衣根本是奢侈品；大坡國中潘同學母親同是印尼新住民，家中除了學費開銷，新衣根本是奢侈品，這回有件新外套，學童和家長都很高興。

曾是清華高級中學校特教班畢業的學生阿鴻，目前在中油的茄苳加油站擔任加油員，就業部分當年就是由基金會輔導。清華高中校長呂本源表示，其實社會真的很溫暖，透過冬衣捐贈，給的不只是一份關心，更有一份愛的希望，他也鼓勵同學貧困也是生活的動力，要學弟妹們向畢業生阿鴻學習，未來闖出自己的一片天。