影／桃園老街溪河川教育中心 初一到初五好康鼠不完

7天春節假期將至，老街溪河川教育中心為迎接金鼠年，除除夕休館外，新春初一到初五園區不打烊，從早上9時至下午5時都開放民眾參觀入園。

為迎接新年，老街溪河川教育中心於春節期間辦理一系列新春活動，其中下午1點半到2點半，舉行親子DIY創意手指偶等賀金鼠年到來，活動不預設名額，採現場報名參加。

初一「彩蝶高飛賀新春」，以棉線為素材，編織製作蝴蝶，象徵新年好福氣；初二「歡喜鼠年好運到」，DIY創意手指偶，跟著生肖福星小金鼠，一起進入繪本奇異世界。

初三「蘋安吉利過新年」，以黏土製作水果鑰匙圈，祈願新的一年蘋安吉利；初四「年年積善有魚慶」，以老街溪水底生態為主題，使用紙材剪貼出奧妙的水底世界；初五「大千山巔現眼前」，播放野望影展影片—極限巔峰安地斯，一同領略大自然的壯闊與豐富生態。

老街溪河川教育中心於101年成立，是全國第一座以河川為主題，通過環保署認證的環境教育設施場所，運用獨特的地理條件優勢，將兩棟客家三合院古老磚厝及室外空間轉型，賦予新生命。

館區分為戶外園區、故事館及生態教育館3大區塊，「戶外園區」以實際的地貌，呈現老街溪改造的生態工法，紀錄老街溪改造的歷程；「老街溪故事館」運用傳統的建築空間，展示珍貴豐富歷史照片，連結老街溪畔的過去、現在與轉變；「河川生態教育館」則透過文字解說、影音互動裝置，以及實體模型，呈現老街溪獨特豐富的河川生態。

老街溪河川教育中心致力於環境教育服務、專業研習，以及暑期育樂營隊、夏季夜間開館等活動，平日更有安排專業志工，為來訪的遊客進行解說服務，受理導覽及環境教育課程預約。中心交通十分便利，