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長庚大學社會責任USR辦公室 入原鄉照顧學童健康

2020-01-15 16:55聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

看見偏鄉原住民學校的需求，桃園長庚大學進入復興區與7所國中小學校合作，辦理衛教育樂營、讓大學教師團隊深入調查評估，發現不少學生有書寫困難、性健康、情緒衝動管理等問題，日前更與介壽國小簽訂MOU合作備忘錄，由專業教師帶領大學生實際到學校內與學生接觸、觀察，組成「長壽健促隊」提供專業諮詢服務。

長庚大學社會責任推動辦公室（簡稱USR辦公室）深耕桃園復興區，去年9月與介壽國小簽署追期3年的MOU合作備忘錄，除既有的衛教育樂營外，長庚大學師生也會入校觀察學生、與訪談教師瞭解需求，提供各項專業協助，介壽國小校長宋美麗還特別為此計畫團隊命名為「長壽健促隊」。

「長壽健促隊」由USR辦公室及長庚大學護理系教授連心瑜開設的「原鄉兒少健康議題課程」師生所組成，該團隊推出的衛教育樂營共有7大面向，包括視力保健、口腔衛生、防煙酒害、運動傷害、飲食衛教、性別教育和檳榔防制，連心瑜表示，學童書寫能力受到認知、語言、精細動作等能力影響，這細微的健康問題最容易被忽略。

入校觀察後他們發現，不少復興區的學生在心得回饋本上，出現書寫生字無法正確寫出筆畫、字寫相反等情況，對此長庚大學USR辦公室特別邀請職治系、物治系與醫學系各專業教師群，計畫將於2、3月份入校觀察、協助學校教師，對此情形進行詳細評估。

專任助理鄭家旻表示，目前「長壽健促隊」利用寒暑假帶大學生到位於復興區的學校中觀察小學生的狀況，返回學校後設計、規畫一套專屬該校的課程，再回到校內進行教育活動，她表示，介壽國小內泰雅族的孩子較好動，死板板的教學課程沒有成效，因此大學生都會利用演戲、唱歌、闖關等有趣活動包裝課程來吸引學生。

長庚大學和復興區7所國中小學校合作辦理衛教育樂營，介壽國小學童參訪長庚大學臨床技...
長庚大學和復興區7所國中小學校合作辦理衛教育樂營，介壽國小學童參訪長庚大學臨床技能與模擬中心，對擬真模型及專業設備感到新奇。圖／長庚大學提供
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長庚大學「長壽健促隊」利用模型教導學童正確的刷牙方式。圖／長庚大學提供
長庚大學「長壽健促隊」利用模型教導學童正確的刷牙方式。圖／長庚大學提供
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長庚大學生書寫

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