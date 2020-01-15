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App、LINE及簡訊準備好了 春節遊苗栗掌握路況

2020-01-15 16:46聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

春節連續假期，苗栗縣風景區將湧入大批遊客，交通部公路總局第二區養護工程處、苗栗縣政府、警察局今年首次製作「科技宣導摺頁文宣」，提供3個單位App下載，警方並利用簡訊、LINE群組通報路況，提供用路人參考改走替代道路，減少塞車影響遊興。

春節連續假期自1月23日至1月29日，公路總局二工處、縣府及縣警局「科技宣導摺頁文宣」，內容有3個單位App軟體捷徑，提供用路人掃描QR Code或下載App軟體，即可獲得相關交通疏導措施或即時路況，民眾可上苗栗縣警察局網站「警政消息」查閱，或在縣內火車站、公車站、高鐵站、旅遊服務中心，及警察分駐所、派出所免費索取摺頁。

此外，春節期間縣警局設置LINE「交通安全路況資訊網」群組，可以搜尋ID「@jlb2744n」加入，因正值大湖草莓旺季，通往大湖主要道路台72線，苗栗市龜山大橋匝道到台3線路口，建置行動電話不定時發送簡訊通知路況。

公路總局二工處也建議春節大湖採草莓不塞車攻略，包括上午9點以前採草莓，上午9點以後，周邊的大湖鄉南湖地區，或是公館鄉、獅潭鄉也有草莓園，另外，可以搭乘「台灣好行」公共運輸，或騎自行車。

苗栗縣警局局長翁群能表示，縣警局協調道路主管機關增設替代道路牌面，並妥善規畫重要道路、觀光景點等易壅塞路段的交通疏導勤務，以全力提升道路服務水準，確保用路人的安全。

交通部公路總局第二區養護工程處、苗栗縣政府、警察局今年首次製作「科技宣導摺頁文宣...
交通部公路總局第二區養護工程處、苗栗縣政府、警察局今年首次製作「科技宣導摺頁文宣」，提供3個單位App下載，掌握春節路況。圖／苗栗縣警局提供
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苗栗縣春節

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