玻璃的故鄉 竹市玻璃藝術家聯展 跨媒材作品吸睛

新竹市玻璃工藝博物館即日起至4月19日止推出「初心‧出新—新竹市玻璃藝術家聯展」，共51件在地藝術家精心創作、風格多元的玻璃創作，從初心到出新，精選坩鍋窯爐、窯燒、燈炬及冷作等4大類不同玻璃技法作品。新竹市長林智堅表示，新竹是玻璃的故鄉，在地玻璃師傅的「拉絲編織」、「空心吹製」及「實心雕塑」等傳統玻璃技藝更是竹市重要的無形文化資產。

副市長沈慧虹今出席開幕記者會表示，擁有近百年歷史的新竹玻璃，也在藝術的道路上尋找創新的道路，藝術家們從「初心」開始，不斷推陳「出新」，跨世代、跨媒材的各種嘗試，使新竹的玻璃藝術產業累積更豐富的能量，聯展即是藝術家們心血的最好呈現。風城藝術玻璃作家協進會理事長林瑤農感性分享，希望透過聯展使不同的世代都能了解並認識玻璃技法，並將玻璃工藝薪火相傳。

文化局指出，藝術創作者的初衷與技藝的提升，堅持原創的初心與作品的推陳出新，是每位藝術家追尋藝術真理的道路。新竹的玻璃工藝歷經了從工業到工藝，從生活藝術到純藝術的領域，2020新竹市玻璃藝術家聯展精選不同玻璃技法的作品，涵蓋了學界、業界各種玻璃技法創作的佼佼者，提供最新或是最經典的玻璃藝術創作。

第一特展室展出已故台灣工藝之家黃安福與愛女黃以禎共同創作作品「人生如棋-對奕」，使用脫蠟鑄造24%混彩水晶玻璃製作而成，五彩繽紛的顏色，表現出人生的色彩；作品「野百合」由魏德松創作，使用廢棄素材創作，延長物品的壽命；作品「羽化」是梁志偉以熔合烤彎技法呈現玻璃材質的輕柔，如蝴蝶翩翩起舞，似羽毛飄像雲間，完美呈現玻璃材質流動的特性；李文福創作「八駿雄風-奔騰躍進」作品中8匹駿馬各具姿態；李蓮春則為了動物園開幕，展出「虎嘯風生」作品。

第二特展室展出丁右尉「波瀾系列_瓶」作品，將玻璃材質的高溫流動性融入瓶身的曲線，思考造型與空間的聯繫；范陳金蓮的「羽毛沾水筆」作品，以回收再利用的概念製作，使用掉落的羽毛創作而成；趙思雅的作品「藥曉心」使用膠囊、藥錠做為元素，將吹製技法結合玻璃燈工技法進行物件型塑。