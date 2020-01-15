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入了坑命是土地公的！煤礦特展帶你走入新竹礦工故事

2020-01-15 13:57聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

「入了坑，命是土地公的，出了坑，命才是自己的」新竹縣有多處礦坑，新竹縣文化局近日重新梳理新竹縣煤礦史，即日起至12月31日舉辦「行烏跍－新竹地區煤礦特展」，讓礦工的生活、工作呈現在眼前，帶領鄉親走入新竹的礦場記憶及礦工的生命故事。

新竹縣長楊文科表示，煤礦是台灣現代化工業的基礎，日本時期到光復後，新竹縣沿山地區從關西、尖石、橫山、竹東、五峰、北埔、峨眉等鄉鎮，再延伸到苗栗的南庄都曾設有礦場，如龍臺煤礦、新竹煤礦及建豐煤礦等，不僅提供地方工作機會，也留下集體生活記憶、時代故事及內灣線鐵路，新竹縣身為全台第二大煤礦大縣，更應及時保存、記錄礦業文化。

文化局長田昭容表示，此次展場規畫是從台灣煤礦業整體發展，逐步聚焦到新竹地區煤礦分布與聚落故事，更以一封簡短的求職信，回首台灣煤礦業走入歷史下的礦工心境，將礦工的故事帶入縣史館。

四大展區分別為「煤與礦業知識」、「礦坑環境與安全」、「新竹地區煤礦」以及「新竹礦工人物誌」，除了透過文字認識台灣與新竹地區煤礦業，更以實體文物以及手繪漫畫方式，讓民眾走進礦工的生活，展區則由擔任策展顧問的新竹文史工作者、也是曾擔任礦場保安督察員的周政男，建置模擬坑道以還原當時工作環境。

田昭容指出，在策展過程中經由老礦工們的牽線，接觸許多相關礦場從業人員與在地協會，老礦工們更熱情提供家中封存已久的圖稿、書冊與器具進行展示，新北市政府觀光旅遊局及新平溪煤礦博物園區也借出部分展品，讓此次展覽更豐富。

展期即日起至109年12月31日，歡迎民眾一起來了解礦工們的獨特故事，展覽期間至文化局縣史館參觀並填妥學習單即贈送精美小禮物，展覽活動詳情可至新竹縣政府文化局官網或臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

新竹縣有多處礦坑，新竹縣文化局近日重新梳理新竹縣煤礦史，即日起至12月31日舉辦...
新竹縣有多處礦坑，新竹縣文化局近日重新梳理新竹縣煤礦史，即日起至12月31日舉辦「行烏跍－新竹地區煤礦特展」。記者陳斯穎／攝影
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四大展區分別為「煤與礦業知識」、「礦坑環境與安全」、「新竹地區煤礦」以及「新竹礦...
四大展區分別為「煤與礦業知識」、「礦坑環境與安全」、「新竹地區煤礦」以及「新竹礦工人物誌」，還建置模擬坑道以還原當時工作環境。記者陳斯穎／攝影
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新竹文史工作者文化局

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