新豐鄉首度發放65歲長輩生日禮金 長輩喜：很有福利！

「祝您生日快樂！」新竹縣新豐鄉的中正堂，今天一早聚集6百多位65歲的民眾，大家一起歡唱生日快樂歌，鄉長許秋澤致贈每人生日禮金，這也是新豐鄉第一次發放年長者的生日禮金，不少老人家笑的開心，直呼「很有福利拉！」

新豐鄉65歲以上的老人家共有8千人，占新豐鄉人口數約一成五，新豐鄉社會課觀察，近年老年人口有逐步成長的趨勢，今年一月共有6百多位老人，未來將於每個月的月初舉辦慶生會，邀請當月的65歲以上的壽星同歡。

許秋澤表示，為了弘揚敬老的美德，落實老人的福利，也讓新豐鄉老人家每年生日時，感受到尊重與關懷，除了準備600元的禮金外，還有小蛋糕和長壽麵，要祝福老人家長壽，「活得越久、領得越多。」祝賀並發揚敬老的風氣。

今天許多老人家拿到時，都非常開心，有的直言「在新豐住了40年，太太第一次收到生日禮金，收到鄉公所的祝福，很不錯！」有的認為，「老人家越來越多，感覺有被重視。」