體育課遇雨免驚 竹市再投入5340萬元新建6校風雨球場

為了讓孩子上體育課不受天氣影響，新竹市政府積極向中央爭取經費，改善學校運動空間不足問題，教育部補助新台幣5340萬元，核定香山高中、光武國中、建功國小、載熙國小、民富國小與頂埔國小等6校設立風雨球場。新竹市長林智堅表示，閱讀與運動是教育的雙主軸，如何讓校園環境更加友善，運動場域更加完備，風雨球場的興建將打造出全方位的運動環境。

教育處表示，繼內湖國中、朝山國小風雨球場獲得補助興建後，教育部也核定補助新台幣5340萬，將在香山高中、光武國中、建功國小、載熙國小、民富國小與頂埔國小等6校設立風雨球場，平均每校獲得補助經費890萬元，預計109年8月31日後陸續完工。

載熙國小校長陳嚴坤說，學校受限校地範圍，校園內並未有體育館、活動中心等室內活動場所，風雨球場的興建將解決下雨天體育課的教學問題，學生們不僅能打籃球、排球等常見之球類運動，也能夠從事其他課程的戶外活動，甚至夜間也能繼續各項體育活動，真的對學校的幫助非常大。