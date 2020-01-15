影／桃機第三跑道開發環評爆爭議 鄭文燦：補償已多15%

環保署專案小組昨天審查桃園航空城計畫「蛋黃區」第三跑道環評案，正反意見持續交鋒，仍有部分居民反對開發，桃園市長鄭文燦今對此表示，反對的主要是海口崙仔後社區的部分居民，但該社區補償一坪重建8到9萬元，已比過去補償標準要增加15%，還有50%拆遷獎勵金，可說是桃園20年來補償標準最高的一次，將請區長徐藍科等人到地方協調，鄭也認為，政府會盡可能保障多數主要意見，但若因少數一、兩個意見就停擺三、五年，這是不對的。

鄭文燦也提到，昨天環評小組會議審查已確定要做埔心溪分流，因埔心溪河床較高，分洪標準要拉到50到100年，分流計畫請水務局全力以赴，拆遷與配地計畫則請地政與工務局處理，市府目標2到3月間完成環評，4月完成區段徵收，由於蛋黃區由交通部負責，並非市政府負責，相信交通部也非常著急，他們會盡力處理好，至於地方民意整合，市府透過參與式民主方式將所有意見呈現，更民主、更透明、更公開，但確實無法到達100分，這很困難。

鄭文燦說，昨天表達反對意見是海口的崙仔後社區，那個社區是9成贊成，有幾位反對去表達反對意見，當地屬於航空城計畫蛋黃區，民航局已經按照多數民意把他們納入，它是老舊社區，政府規畫未來重建的時候，給他們更大空間、更大補償，如果有1、2個不願意納入，他認為海口社區要多協調，區長也要了解，是拆遷補償不夠？還是根本不要社區更新？不該在最後卡關，否則贊成方也要上街頭了。

鄭強調，他上任以後，在航空城計畫辦理30場全區聽證，總共有2萬多人參加，所有問題爭點都已經處理了，在都市計畫審查的時候已經把剔除區的剔除面積，整個航空城計畫面積縮小，剔除區增加，化解大部分爭議，並說外力團體也應該要適當考量8成、9成的民意，若永遠要在這個問題上糾結，對整個國家的發展也不是好事。