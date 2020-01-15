宜蘭科學園區量產環評過關 將擺脫「蚊子園區」臭名

竹科宜蘭園區（宜科）設立多年，但因限制進駐的產業類別，而且規定不得量產，導致多年來招商困難，進駐率差，被中央列入「蚊子園區」。經地方爭取放寬，今天上午環評大會終於通過開放產業量產，替園區未來的開發注入一劑強心針。

宜蘭科學園區成立於民國94年，總面積70公頃，一半是廠房用地，但限定進駐的產業類別必須是通訊知識產業、數位內容產業及研發產業，而且不得量產，致使多年來很多想要進駐的廠商受限該法令，招商情況欠佳。

縣政府表示，宜科園區位於運動公園周邊，交通便捷，區位條件非常好，如果開放的產業類別不涉及汙染，應該要開放，相信可吸引很多廠商搶進。

經過縣府多年來反映及爭取，立委陳歐珀也大力協助，竹科管理局去年重新修改進駐產業類並提出新的環評送審，前後歷經兩次的小組會議，今天上午召開環評大會，全案終於過關，招商大利多。

縣長林姿妙得知後相當開心，她表示，宜科標準廠房第一期進駐率達9成，第二期廠房已動工興建，未來的招商前景相當看好。

依照竹科所提出新的環評案，未來宜蘭科學園區將計畫新增生物科技、精密機械、通訊、光電元件材料系統及綠能產業進駐，在不造成汙染的情況之下開放量產。