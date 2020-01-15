影／西濱房裡交流道被譏「半套」 林佳龍允諾協助改善

台61線西濱快速公路在苗栗縣苑裡鎮房裡交流道僅設有「南出、北入」匝道，被地方抱怨是「半套」設計，西濱公路讓居民「看得到用不到」，當地位於台中、苗栗縣市交界，交通部長林佳龍上午到場現勘，包括用地、工程總經費約為7.2億元，兩縣市盼中央「買單」，林佳龍允諾全力協助。

西濱房裡交流道因僅有「南出、北入」匝道，當地居民要往南上西濱公路得多行駛數公里平面道路，往台中往北行駛到房裡時，也必須在台中大甲提前下匝道，否則就必須行駛到通霄下匝道，來回繞行十多公里，近幾年地方要求增設在房裡交流道增設「南入、北出」匝道，改善通車效益。

但房裡交流道適合增設「南入、北出」匝道的位置已在台中市大甲區境內，日前兩縣市協商，都認為有增設必要，因為除了苗栗苑裡鎮居民、台中市大甲區周邊地區也都受惠，台中、苗栗縣市政府協商達成共識，決議提請交通部公路總局專案全額支應所需的用地費6000萬元。

林佳龍上午由公路總局長陳彥伯、苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明及兩縣市地方民代等人士到房裡交流道與苗栗140縣道路口現勘，徐耀昌強調苗栗財政困難，盼林佳龍支持，地方也期盼由中央「買單」促工程實現，改善當地工業區員工及居民通勤需求。