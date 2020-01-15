桃園捷運工程圍籬佔道 機車騎士怨：被逼車

桃園捷運綠線動工，桃園區中正路部分路段因配合工程工作井用地需求，必須 削減人行道削寬度，原本已經完工不料今天上午再放圍籬，而且外側沒留機車通行空間，車多的時候變成汽機車爭道車流回堵，機車無路可走惹來不少怨言。

施工路段在中正路同德五街到大興西路外側，原本有3個車道縮減成兩個，駕駛人反映三角錐就放在中間和外側車道的車道線上，這段路車流量一直很大，外側沒有多的行車空間，前面有汽車的時候機車根本過不去，只能在車陣裡鑽，不然就是騎車機技術要好，貼著汽車邊前進，車陣裡不時傳來汽車駕駛人按喇叭聲，要機車騎士小心擦撞、別再鑽。

捷運工程局表示，接到反映後立刻請工地人員了解情況，並提醒盡量釋出行車空間以免造成駕駛人不便。

捷工局表示，捷運綠線在桃園區的路線採潛遁工法，不過還是需要10多公尺寬的工作井方便機具進出，中正路在大興西路、同德五街這段先前削減人行道配合工程已經完成，因為路面出現高低差，今天上午要鋪柏油把路修平整因此需要封閉部分路段。