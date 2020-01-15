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買橘子抽Gogoro！縣府18、19日辦柑桔展售會

2020-01-15 11:38聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣今年柑桔盛產，為了在過年前促銷買氣，縣府與峨眉鄉農會1月18、19日將在新竹縣政府前廣場舉辦「2020年新竹縣柑桔的故鄉產業文化暨茶花藝術展示展售活動」，除了有全縣各品種的柑桔外，還推出購買柑桔滿20斤可抽Gogoro VIVA、寶寶抓柑桔計量賽等活動，鼓勵民眾購買有「吉祥」寓意的柑桔，春節送禮自用兩相宜。

新竹縣長楊文科表示，縣內柑桔栽種面積高達2400公頃，產地包含芎林、峨眉、北埔、寶山、橫山、新埔等，品種有椪柑、海梨柑、桶柑及茂谷柑，產期為每年11月下旬至隔年3月，其中以桶柑種植面積1403公頃最多，產量達2萬8614公噸。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，去年底、今年初受到氣候影響，柑桔品質產量多且品質非常好，不過受限於今年過年特別早，因此面臨產銷壓力，他呼籲民眾多加利用過年前一周採購，他也拜託縣府、工策會及科技界、學校等團體採購，期望能達到往年的銷售盛況。

陳冠義表示，峨眉鄉農會成立「峨農魅力購」粉絲專頁，方便民眾透過網路訂購，現在也推出買滿800元就可抽抽iphone 11 Pro MAX的活動，活動到16日止，18、19日則在縣府前的展售，也有現場購滿買20斤，就有機會抽Gogoro VIVA的活動，陳冠義也表示，峨眉桶柑也可在農會直銷站、楓康超市選購，歡迎民眾採購在地優質農產品。

活動現場除了農特產品展售，縣府中庭也展示各品種的茶花，還規畫了寶寶抓柑桔計量賽、指定貼文留言按讚抽柑桔禮盒、茶花苗免費領取等活動。另外，只要衣著配件符合柑桔配色，還可參加抓鈔機拿獎品活動，邀請民眾一同參加，開春大「桔」大利。活動詳情可上臉書「新竹縣柑桔的故鄉」粉絲專頁查詢。

為期兩天的活動除了農特產品展售，還推出購買柑桔滿20斤可抽Gogoro VIVA...
為期兩天的活動除了農特產品展售，還推出購買柑桔滿20斤可抽Gogoro VIVA的活動，新竹縣長楊文科邀請民眾踴躍參加。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣政府與峨眉鄉農會1月18、19日將在新竹縣政府前廣場舉辦「2020年新竹縣...
新竹縣政府與峨眉鄉農會1月18、19日將在新竹縣政府前廣場舉辦「2020年新竹縣柑桔的故鄉產業文化暨茶花藝術展示展售活動」。記者陳斯穎／攝影
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