一次集合4種鞦韆 竹北豆子埔公園大人小孩都愛玩

新竹縣竹北市豆子埔公園最近討論度很高，原來是多了一座鳥巢鞦韆，加上原有的傳統型鞦韆、木頭型鞦韆和尿布型鞦韆，一座小公園就有4種不同型式的盪鞦韆，讓家長多了一個帶小孩出門遊玩的去處。

竹北豆子埔公園原有鞦韆已就，近期附近民眾反映，疑似因風太大，晚間都會聽到鞦韆鍊條的摩擦聲，相當擾民。竹北市民代表何宜芯協助向公所反映，也與代表田耕豪、戴佩如等人北上向特公盟請益，建議公所可改設置鳥巢型鞦韆，讓更多不同年齡層的孩子，都可以玩鞦韆。

竹北市公所考量到原有鞦韆老舊，即使上油潤滑恐也撐不了多久，難以再維修，決定新設鳥巢鞦韆。公所表示，這一、兩年代表會、民間團體都很關注公園遊具，希望罐頭式遊具能有所變化，這次增設的鳥巢型鞦韆，也是未來要發展共融式遊具的方向之一。

何宜芯表示，豆子埔溪公園原有的鞦韆，有一般型、適合年幼孩子使用的尿布型盪鞦韆，以及很像海盜船的木頭型鞦韆，可多人一起玩，每到下課就有一群國小孩童前來玩耍，相當熱鬧，她也期待未來可以一步步改造，成為以鞦韆為主的特色公園。