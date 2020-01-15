親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一次集合4種鞦韆 竹北豆子埔公園大人小孩都愛玩

2020-01-15 03:08聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹北市豆子埔公園最近討論度很高，原來是多了一座鳥巢鞦韆，加上原有的傳統型鞦韆、木頭型鞦韆和尿布型鞦韆，一座小公園就有4種不同型式的盪鞦韆，讓家長多了一個帶小孩出門遊玩的去處。

竹北豆子埔公園原有鞦韆已就，近期附近民眾反映，疑似因風太大，晚間都會聽到鞦韆鍊條的摩擦聲，相當擾民。竹北市民代表何宜芯協助向公所反映，也與代表田耕豪、戴佩如等人北上向特公盟請益，建議公所可改設置鳥巢型鞦韆，讓更多不同年齡層的孩子，都可以玩鞦韆。

竹北市公所考量到原有鞦韆老舊，即使上油潤滑恐也撐不了多久，難以再維修，決定新設鳥巢鞦韆。公所表示，這一、兩年代表會、民間團體都很關注公園遊具，希望罐頭式遊具能有所變化，這次增設的鳥巢型鞦韆，也是未來要發展共融式遊具的方向之一。

何宜芯表示，豆子埔溪公園原有的鞦韆，有一般型、適合年幼孩子使用的尿布型盪鞦韆，以及很像海盜船的木頭型鞦韆，可多人一起玩，每到下課就有一群國小孩童前來玩耍，相當熱鬧，她也期待未來可以一步步改造，成為以鞦韆為主的特色公園。

竹北市公所表示，竹北市公所有兩百多座公園，近年也越來越多親子有需求，將會逐步更新改善。近期民眾較為關注的是高鐵特定區的繩索公園，去年因年限已久，且委託專業檢測不合格，為安全起見拆除。近期規畫的草案將出爐，預計會在過年後召開地方說明會，聆聽在地民眾與親子的意見。

新竹縣竹北市豆子埔公園集合4種不同形式的鞦韆，其中一種在地稱為海盜型鞦韆，可一次...
新竹縣竹北市豆子埔公園集合4種不同形式的鞦韆，其中一種在地稱為海盜型鞦韆，可一次多人一起玩。記者郭政芬／攝影
分享
新竹縣竹北市豆子埔公園集合4種不同形式的鞦韆，讓家長多一個帶小孩出門遊玩的去處。...
新竹縣竹北市豆子埔公園集合4種不同形式的鞦韆，讓家長多一個帶小孩出門遊玩的去處。記者郭政芬／攝影
分享
新竹縣竹北市豆子埔公園集合4種不同形式的鞦韆，現場也有幼兒喜歡的搖搖馬。記者郭政...
新竹縣竹北市豆子埔公園集合4種不同形式的鞦韆，現場也有幼兒喜歡的搖搖馬。記者郭政芬／攝影
分享
新竹縣竹北市豆子埔公園集合4種不同形式的鞦韆，這次新設的鳥巢鞦韆，可由大人推著小...
新竹縣竹北市豆子埔公園集合4種不同形式的鞦韆，這次新設的鳥巢鞦韆，可由大人推著小孩玩耍，互動熱絡。記者郭政芬／攝影
分享
新竹縣竹北市豆子埔公園集合4種不同形式的鞦韆，尿布型鞦韆適合年幼孩子使用。記者郭...
新竹縣竹北市豆子埔公園集合4種不同形式的鞦韆，尿布型鞦韆適合年幼孩子使用。記者郭政芬／攝影
分享
新竹縣竹北市豆子埔溪公園最近討論度很高，一個小公園就有4種不同型式的盪鞦韆，鳥巢...
新竹縣竹北市豆子埔溪公園最近討論度很高，一個小公園就有4種不同型式的盪鞦韆，鳥巢鞦韆。記者郭政芬／攝影
分享

北市親子新竹

延伸閱讀

竹北豆子埔公園 鳥巢、海盜船鞦韆受歡迎

鐵藍竹縣韓國瑜僅贏1800票 關鍵是竹北市拉...

竹北牛排館煎台起火 業者休息一天

新店僑仁公園配合參與式預算 打造居民心中口袋...

相關新聞

竹市動物園、日本東武動物公園 締結姊妹園

2020-01-14 23:48

桃園2千老人獨居 招募志工問安

2020-01-15 00:03

竹縣新豐2溪護岸 前瞻補助改善

2020-01-14 23:55

桃園偏鄉螢光計畫 學童帶平板自主學習

2020-01-14 23:53

竹北豆子埔公園 鳥巢、海盜船鞦韆受歡迎

2020-01-14 23:31

桃捷迎客家季 萌鼠彩繪列車上路

2020-01-14 23:28

影／與石虎共存 台13線將原線拓寬不再有三義外環道

2020-01-14 22:34

2強棒議員下月進國會 桃市藍營樂見：世代交替

2020-01-14 17:37

桃園桃合福林重劃動土 鄭文燦：優質生活圈發展更好

2020-01-14 17:23

春節前作伙來打掃 桃園市17日到23日為環境清潔周

2020-01-14 17:14

藝術視角看動物！《動物研究室》特展即日起開展

2020-01-14 16:42

敲碗成真 喝養樂多的音樂會新竹場2月22登場

2020-01-14 15:49

桃園機場跑道環評在即 環團居民齊抗議

2020-01-14 15:03

揮別淹水夢魘 新豐鄉獲前瞻補助2護岸 改善應急工程

2020-01-14 14:47

影／苗栗天使兒童村 頒發勤學獎助學金

2020-01-14 14:36

張清照邀書法名家揮毫送春聯 民眾大排長龍

2020-01-14 14:23

桃市警局將展開春安工作 議長邱奕勝率隊慰勞贈95萬元

2020-01-14 13:55

第二座海外姊妹園 竹市動物園與日本東武動物公園締結

2020-01-14 13:21

竹縣、市春節食品抽驗 均有生鮮蔬果農藥殘留不符規定

2020-01-14 12:14

桃園燈會 獨家邀來法國馬戲雜耍團「光之巨龍」秀

2020-01-14 11:58

竹縣新埔鎮4里1/16停水8小時 預計影響約3400戶

2020-01-14 11:24

春節前除舊佈新 苗栗清運垃圾時間表公布

2020-01-14 10:48

好學橘…交警退而不休 兼職吧檯手

2020-01-13 23:48

竹市動保教育園區 周六啟用

2020-01-13 23:33

竹蓮寺寒士尾牙宴 席開150桌

2020-01-13 23:26

推動建設 鄭文燦將請6立委協助

2020-01-13 23:23

桃園燈會2款小提燈 搶先看

2020-01-13 23:21

落實國小校校有幼兒園 桃園增建18所

2020-01-13 23:19

為公設把關 竹縣首辦金竹獎揭曉

2020-01-13 22:58

桃園市長慰勞春節執勤警察 指示三大工作

2020-01-13 22:17

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

輕度智能障礙男子賣饅頭維生 站14小時只為自給自足

2020-01-14 11:55

西螺大橋「巨型蝴蝶」未演先轟動 鎮長：拜託先別拍

2020-01-14 13:25

武陵賞櫻從宜蘭三星出發2日遊 贈品好康優惠多

2020-01-14 06:53

台東旅遊業春節後慘淡 業者及縣府都想方設法救觀光

2020-01-14 20:06

影／春節禮物 台中「雙十公車」年初一上路

2020-01-14 10:41

看過來！春節間期彰化縣各鄉鎮市垃圾清運時間與方式

2020-01-14 15:28

影／單親媽照顧身障兒30年 我人生就只有他沒有夢

2020-01-14 14:02

新北大型家具免費清運17日起申請 年後才能處理

2020-01-14 11:25

淡北道路明再闖環評 侯友宜預計出席

2020-01-14 12:42

社子島擬劃7.9公頃河川區 地方說明會抗議火爆

2020-01-14 22:17

傳顏寬恒接台中市副市長 顏幕僚：怎麼可能？

2020-01-14 16:31

坪林金瓜寮自行車道 增2路線滿足單車騎士挑戰性

2020-01-14 07:46

竹縣、市春節食品抽驗 均有生鮮蔬果農藥殘留不符規定

2020-01-14 12:14

竹縣新埔鎮4里1/16停水8小時 預計影響約3400戶

2020-01-14 11:24

春節出遊 高雄山區賞花泡湯可行走替代道路

2020-01-14 07:40

善待雞吃好蛋 高雄青年返鄉築夢友善牧場

2020-01-14 07:42

春節前除舊佈新 苗栗清運垃圾時間表公布

2020-01-14 10:48

2020高雄蚵子寮漁村小旅行 鎖定國際郵輪客

2020-01-14 10:46

絕招！最美麗車站「天在看」！？籲請遊客勿亂丟垃圾

2020-01-14 10:22

連辦18年！屏東2952份雞湯送暖 潘孟安開箱安居百寶

2020-01-14 11:19

搶手魚貨大尾白鯧魚每斤3000元 愈到年節愈難買到

2020-01-14 16:29

台南下營老石碑遺落學甲慈濟宮物歸原主 今在故里揭碑

2020-01-14 14:02

悼念沈一鳴等黑鷹8罹難將士 台東各機關今降半旗

2020-01-14 10:37

2強棒議員下月進國會 桃市藍營樂見：世代交替

2020-01-14 17:37

老化少子化嘉縣人口將跌破50萬大關唯獨太保市逆勢成長

2020-01-14 13:46

影／與石虎共存 台13線將原線拓寬不再有三義外環道

2020-01-14 22:34

韓國瑜訪原生藝術育成中心 將成立平台展售特殊生創作

2020-01-14 19:05

台南小內閣傳更動 黃偉哲：春節後被動調整

2020-01-14 15:42

高雄後花園百花爭豔 杉林、美濃準備好了

2020-01-14 12:19

阿里山景觀台垃圾多 阿管處：請民眾多發揮公德心

2020-01-14 16:02

影／雲端肉粽回來囉！關原加油站整修5個月重新開張

2020-01-14 19:01

桃園燈會 獨家邀來法國馬戲雜耍團「光之巨龍」秀

2020-01-14 11:58

影／阿兜仔扮財神發金幣 嘉義城隍廟推出咬錢鼠吊飾

2020-01-14 15:28

曾窮到身上只剩10元！自強媽顧傷夫養身障兒

2020-01-14 15:55

快存起來！台南過年期間交通全攻略

2020-01-14 15:29

影／高雄壽山動物園新年新嬌客 長鼻浣熊、絨鼠報到

2020-01-14 07:40

貓纜馬達異常 中午卡約1.5小時才恢復

2020-01-14 14:45

終於有自己的家！金門就業中心廳舍今動土 明年完工

2020-01-14 20:10

桃園桃合福林重劃動土 鄭文燦：優質生活圈發展更好

2020-01-14 17:23

嘉縣消防局慶成立20週年 週六結合VR體驗、 闖關超吸睛

2020-01-14 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top