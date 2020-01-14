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影／與石虎共存 台13線將原線拓寬不再有三義外環道

2020-01-14 22:34聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

公路總局今天上午在苗栗縣辦理省道台13線外環道可行性檢討地方說明會，會中達成共識，將以優選方案中的2B方案提報交通部審查，未來如獲核定將編列預算、進行規畫設計並分段施工，總經費近20億元。

台13線外環道工程規畫迄今已20多年，但因石虎保育爭議，3年多前鄉公所、代表會等地方人士在說明會中，認為鄰近的中山高銅鑼交流道開通後，已大幅減輕三義市區車流壅塞的困擾，主動表達不要興建三義外環道的看法並逐漸形成共識，也創下國內重大交通建設因保育類動物而改弦易轍的先例。

今天的說明會達成選擇2B方案的地方共識，路線規畫主要是從銅鑼外環道往南到三義鐵路跨越陸橋的路段採原路拓寬，僅陸橋段「小改線」再接回原線，三義市區路段則以原線拓寬為原則；三義鄉長呂明忠強調，會中一致共識就是以後沒有「三義外環道」，只有台13線拓寬工程。

說明會在三義衛生所3樓禮堂舉辦，吸引居民、保育團體到場關切，陳超明立委服務處執行長邱俐俐、公路總局二區養護工程處主任工程司吳誌中、三義鄉長呂明忠、縣議員韓茂賢、黃芳椿等人及銅鑼、三義兩地鄉公所人員也與會。

韓茂賢指出，三義火車站往北到銅鑼外環道的路段改善拓寬延宕了20年，因道路狹窄彎曲、來往車速快，他擔任縣議員十多年來，就已有17 人車禍喪命，鄉親一直期盼一條「安全回家的路」，這次終於在石虎保育、道路工程設計等方面有了共識，希望工程能儘早施作。

石虎保育協會人員強調，這次說明會他們對選擇的路段基本上沒有太大的預設立場，道路既然一定要開，當然會有生態衝擊的議題必須面對，因此包括動物廊道、動物警示系統等阻隔設施必須施設，不要像其他道路發生石虎路殺事件才來改善，協會愛石虎，但也重視石虎與苗栗人的共存共榮，既然政府要花這麼多錢開路，許多道路安全、改善問題必須先設想好，不能出了狀況就歸咎到石虎身上。

林務局人員針對簡報部分內容特別澄清並要求更正，指出簡報第8頁敘述目前林務局規畫的石虎重要棲息區域，涵蓋了道路計畫，這是錯誤的內容，但簡報是公開資訊，如此敘述可能造成地方鄉親恐慌，並增加與石虎的對立；林務局人員鄭重澄清，林務局在苗栗縣目前沒有針對任何野生動物劃設重要棲息環境區域，這些年來一直透過生態給付、國土綠網等方式希望石虎與苗栗「共存共榮」。

二區處指出，公路總局提出的2B方案是為因應石虎生態而另提路線替代方案，已避開生態及其他環境敏感區域，也不需辦理環境影響評估，總建設經費為19.89億元，其中用地費為12.57億元；方案2B採取原線拓寬加陸橋路段小範圍改線，全長近8公里，目前台13線三義市區依都市計畫採原線拓寬至18公尺，道路兩側已有足夠預留用地，三義陸橋段小改線長度約625公尺。

台13線銅鑼外環道以南到三義鐵路陸橋的路段，長約3公里，目前僅2車道，地方盼採取...
台13線銅鑼外環道以南到三義鐵路陸橋的路段，長約3公里，目前僅2車道，地方盼採取原線拓寬，其中三義陸橋段小範圍改線約625公尺。記者胡蓬生／攝影
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台13線公路三義外環道可行性檢討規畫路線地方說明會上午在三義衛生所舉辦，民眾、石...
台13線公路三義外環道可行性檢討規畫路線地方說明會上午在三義衛生所舉辦，民眾、石虎保育人士到場關切。記者胡蓬生／攝影
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台13線公路三義外環道可行性檢討規畫路線地方說明會，其中的方案2B獲地方共識，其中三義陸橋段長約625公尺將採取小改線。記者胡蓬生／攝影
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台13線公路三義外環道可行性檢討規畫路線地方說明會，其中的方案2B獲得地方共識。...
台13線公路三義外環道可行性檢討規畫路線地方說明會，其中的方案2B獲得地方共識。圖／公路總局二區養護工程處提供
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台13線公路三義外環道可行性檢討規畫路線地方說明會上午在三義衛生所舉辦。記者胡蓬...
台13線公路三義外環道可行性檢討規畫路線地方說明會上午在三義衛生所舉辦。記者胡蓬生／攝影
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