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衛福部桃醫送舊迎新慶好年 義賣暨捐血關懷弱勢和傳愛

2020-01-14 20:34聯合報 記者鄭國樑／即時報導

衛生福利部桃園醫院今天於門診大樓大廳舉行「送舊迎新慶好年 桃醫義賣暨捐血」，讓民眾一同參與關懷弱勢和傳愛。

社工室邀請葉蘭香老師和臺藝書畫學會為義賣現場揮毫春聯，為籌備活動，一個月前即開始募集拍賣品、二手物品。社工室主任余珮瑜說，每年都是全院總動員，包括醫師、護士、行政人員、志工等也利用機會整理家中用品，踴躍捐到社工室，由志工夥伴整理歸類，包含藝術品、皮包、家居用品、娃娃布飾等種類多。

余珮瑜也代表院方感謝現場民眾奉獻愛心，既做環保，又關懷弱勢族群。

院方結合「桃園市慈文獅子會」也發起捐血活動，準備100份小禮物共同響應。桃院長徐永年表示，桃園醫院維持捐血中心血液庫存量責無旁貸，因此發動員工共襄盛舉支持這項有義意的活動，並且藉此拋磚引玉，籲請民眾共同付出愛心。

徐永年呼籲捐血是件助人益己的善行義舉，不但可以促進體內血液的新陳代謝，有益健康，更重要的是可以幫助傷病患者挽救生命，是一舉多得的善舉。

院方也在門診大廳舉辦反貪宣導社會參與活動，場除了張貼廉政主題海報宣導，並以互動遊戲及發放廉政宣導品等多元方式，宣導反貪理念，同時凝聚反貪倡廉之共識，使民眾認識貪腐對政府之危害，進而支持反貪腐工作。

桃園醫院政風室主任劉憲宗呼籲，「廉潔自持」為公務員所需具備的基本素養，院方秉持公務員不受禮、不送禮、不邀宴立場，如發現有公務員涉及貪瀆不法情事，請撥打法務部廉政署廉政檢舉專線0800286586。

社工室邀請葉蘭香老師和臺藝書畫學會為義賣現場揮毫春聯。記者鄭國樑／攝影
社工室邀請葉蘭香老師和臺藝書畫學會為義賣現場揮毫春聯。記者鄭國樑／攝影
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衛福部桃園醫院辦義賣和捐血關懷弱勢和傳愛活動。記者鄭國樑／攝影
衛福部桃園醫院辦義賣和捐血關懷弱勢和傳愛活動。記者鄭國樑／攝影
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捐血中心公務員社工

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