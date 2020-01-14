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新竹關西礦場開發遭環團反對 年後擇期再討論

2020-01-14 18:31中央社 台北14日電

環保署今天召開新竹關西石灰石礦場申請開發案範疇界定會議，開發單位表示，將縮減20%開發強度，但仍遭環團和當地居民反對，預計農曆年後擇期再討論。

行政院環境保護署今天召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。羅慶仁、羅慶江礦場位於新竹縣關西鎮及橫山鄉，兩申請區總面積約46公頃，包含石灰石礦床。不過，2016年的環評大會以不利環境、保育類或珍稀動植物生存、國民健康等理由，決議進入第二階段環評，開發單位並在去年11月重新申請環評範疇界定。

開發單位表示，已研擬開發強度縮減20%的方案，工作日也由每年300天降為240天，兩礦合計年產量由120萬公噸縮減為96萬公噸；並強調開採對於當地就業、經濟發展都有正面助益。

與會環團地球公民基金會表示，台灣西部的石灰石礦在1997年就禁採，列入礦業保留區，經新竹縣府向經濟部爭取，2013年才解禁包含此案及亞洲水泥共3礦場。

地球公民基金會進一步指出，現在的礦區位置就在新竹縣國土劃分觀光發展地區下方，開採可能會有連帶影響；且開發範圍是縣府認定的坡地災害潛勢範圍，有多處山崩與地滑區域，也有大面積天然林，應該先被排除。

荒野保護協會表示，這個案子通過後，其他地方可能都會要求重新開發，形同放棄東部水泥專區政策，且重新採礦可能造成西部空污更惡化；應該考慮停止開採。

當地居民表示，當地青年外移嚴重，希望開發單位提供就業機會增加、促進經濟等評估數據；另外，運送礦石的纜車索道塔柱嚴重變形，之前也曾發生纜車相撞狀況，應該將索道、礦石運送車輛納入評估項目中。

當地其他居民也說，開發單位當初炸山採礦，砂石飛散達600公尺遠，影響居民和當地水文、地下水等，有居民甚至因無水可用，造成農地荒廢而搬家，要求開發單位進一步評估。

環委指出，開發單位縮減開發強度誠意不足，只由每年300天降為240天，但每天開採量仍相同，應該縮小開發面積20%，並說明評估替代方案，如每天開採50、60、70公噸對環境的影響衝擊，才有說服力。

這次範疇界定會議約2個半小時，在地質及水文項目有諸多意見交流，但仍未完成所有必須環評界定的項目。環保署表示，預計將在農曆年後針對未完成的項目開會討論。

新竹環評

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