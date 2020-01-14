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立委敗選後接台中副市長？顏寬恒這3個字回應

817萬票背後：2020大選的大結構與小事件

2強棒議員下月進國會 桃市藍營樂見：世代交替

2020-01-14 17:37聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

立委選舉落幕，現任桃園市議員萬美玲挑戰立委成功，2月1日起將正式就任立委。圖／本...
立委選舉落幕，現任桃園市議員萬美玲挑戰立委成功，2月1日起將正式就任立委。圖／本報資料照
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立委選舉落幕，2名現任桃園市議員萬美玲、魯明哲挑戰立委成功，2月1日起將正式就任立委，2席議員出缺後，因所屬桃園、中壢區缺額都未過半，依法無法補選，也代表議會實質總席次從63席減至61席，由於2人都是議會強棒，在2018議員選舉甚至都拿下該選區第一高票，票數足以囊括2席議員，2人進軍國會後留下的可觀票源將流向何方，也格外引起關注。

萬美玲在桃園區經營扎實，前年市議員選舉拿下12.62％得票率、2萬3901票，成功締造5連霸，得票數更傲視群雄，是全桃園市議員第一高票，今年更首度參與立委選舉如願當選；魯明哲則曾任升格前的中壢市長，2014年參選第一屆桃園市議員，以2萬6379票超高票當選中壢區議員，前年再以第一高票連任，今年挑戰立委則擊敗同為市議員的民進黨對手彭俊豪。

萬、魯都是國民黨戰將，2人「高升」國會後，缺額不補，也讓議會實質席次少了2席，議會國民黨團原囊括31席也少掉2席，國民黨團書記長梁為超說，雖然國民黨團席次沒過半，但無黨團結聯盟仍有李家興、劉熒隆與牛煦庭3人有國民黨籍，不排除3人未來有回藍營機會。

梁為超也認為，「準立委」萬美玲、魯明哲過去在市議會就是有立委水準的議員，此次展現堅強基層實力與問政能力進入國會，在國民黨面臨慘敗局勢急需改革的情況下，也可視為是一種新的世代交替，能加速國民黨「新陳代謝」，地方也可把握機會培植新秀補上議員空缺，他更樂觀面對國民黨情勢，「身在谷底才會有了往上爬的機會」，有望未來谷底翻身。

萬美玲、魯明哲雙雙以議會強棒之姿當選立委，將於2月1日上任，2人所在的議員第1選區（桃園區）從12席剩11席，第7選區（中壢區）也從11席減為10席，2人出缺不符補選與遞補要件，整體席次剩61席，此狀況在2016年立委選舉也發生過，當時趙正宇、陳賴素美也因雙雙當選立委，所留2席市議員缺額出缺不補，當時也讓整體60席次減至58席。

立委選舉落幕，現任桃園市議員魯明哲挑戰立委成功，2月1日起將正式就任立委。圖／魯...
立委選舉落幕，現任桃園市議員魯明哲挑戰立委成功，2月1日起將正式就任立委。圖／魯明哲提供
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