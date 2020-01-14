時代力量新竹政黨票全國居冠 角逐2022市長議員

第10屆立委選舉落幕，時代力量新竹市候選人高鈺婷獲7萬3770票，時力竹市黨部主委林彥甫今天陪同掃街謝票時宣布，將布局2022年新竹市長與議員選戰，絕不缺席。

林彥甫表示，這次時力全國最高的政黨票得票區域，集中在時力議員耕耘甚深的竹北、新竹市及苗栗的頭份竹南，代表時力經營成績有目共睹。

他強調，2022年的目標，不僅新竹將增額提名市議員，也將積極布局新竹市長，絕不缺席，不負選民期望。

對於台灣民眾黨也表態將推派人選角逐新竹市長選戰，林彥甫表示，尊重各黨提名策略，但過去並沒看過民眾黨提出新竹市政具體意見，他呼籲民眾黨在談提名之前，應先向市民說明市政議題的見解。