桃園桃合福林重劃動土 鄭文燦：優質生活圈發展更好

桃園市桃園區桃合福林自辦市地重劃案過關後，昨天舉辦開工動土典禮，市長鄭文燦應邀出席，指出桃合福林自辦重劃區面積5.6公頃，原為利台紡織工業區，民國81年廠區停工後閒置20多年，市府協助完成都市計程序，加速土地活化利用，提升良好生活品質。

鄭文燦說，為了讓桃合福林自辦市地重劃案能配合桃園未來都市發展，桃園升直轄市後與內政部都市計畫委員會進行協調，民國105年將該地變更為住宅區，並採公私部門合作整體開發，全區總工程經費約2億元，預計明年2月底前完工，將改善本區閒置土地現況。

鄭文燦表示，桃合福林自辦市地重劃區為桃園往來八德的重要交通樞紐，公私部門合作能讓市府無償取得約1.8公頃公共設施用地，及0.5公頃建築用地，包括介壽路(台4線)旁約2300坪公園用地，和1500坪住宅區土地，未來可興辦公共事業或提供市政建設使用。

此外，市府秉持促進土地活化利用、平衡公共利益原則進行市地重劃，重劃範圍北側設有20米寬計畫道路，可連接福林街及建國國中周邊交通網絡，帶動地方經濟發展。