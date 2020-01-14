親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

立委敗選後接台中副市長？顏寬恒這3個字回應

817萬票背後：2020大選的大結構與小事件

桃園桃合福林重劃動土 鄭文燦：優質生活圈發展更好

2020-01-14 17:23聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市桃園區桃合福林自辦市地重劃案過關後，昨天舉辦開工動土典禮，市長鄭文燦應邀出席，指出桃合福林自辦重劃區面積5.6公頃，原為利台紡織工業區，民國81年廠區停工後閒置20多年，市府協助完成都市計程序，加速土地活化利用，提升良好生活品質。

鄭文燦說，為了讓桃合福林自辦市地重劃案能配合桃園未來都市發展，桃園升直轄市後與內政部都市計畫委員會進行協調，民國105年將該地變更為住宅區，並採公私部門合作整體開發，全區總工程經費約2億元，預計明年2月底前完工，將改善本區閒置土地現況。

鄭文燦表示，桃合福林自辦市地重劃區為桃園往來八德的重要交通樞紐，公私部門合作能讓市府無償取得約1.8公頃公共設施用地，及0.5公頃建築用地，包括介壽路(台4線)旁約2300坪公園用地，和1500坪住宅區土地，未來可興辦公共事業或提供市政建設使用。

此外，市府秉持促進土地活化利用、平衡公共利益原則進行市地重劃，重劃範圍北側設有20米寬計畫道路，可連接福林街及建國國中周邊交通網絡，帶動地方經濟發展。

鄭文燦也說，桃合福林自辦市地重劃區鄰近捷運綠線G06站，配合重劃區道路系統重整與周邊公共設施開發，未來將形成優質生活圈，讓桃園後站地區能有更好的發展。

市府秉持促進土地活化利用、平衡公共利益原則進行市地重劃。記者鄭國樑／攝影
市府秉持促進土地活化利用、平衡公共利益原則進行市地重劃。記者鄭國樑／攝影
分享
桃園市桃園區桃合福林自辦市地重劃案過關後，舉辦開工動土典禮。記者鄭國樑／攝影
桃園市桃園區桃合福林自辦市地重劃案過關後，舉辦開工動土典禮。記者鄭國樑／攝影
分享
鄭文燦表示，市府在桃合福林自辦市地重劃區取得公共設施用地，加上鄰近捷運綠線G06...
鄭文燦表示，市府在桃合福林自辦市地重劃區取得公共設施用地，加上鄰近捷運綠線G06站，未來將形成優質生活圈。記者鄭國樑／攝影
分享

鄭文燦重劃區捷運

延伸閱讀

任期滿後動向如何？ 鄭文燦：在環北站不講台北...

推動建設 鄭文燦將請6立委協助

落實國小校校有幼兒園 桃園增建18所

桃園市長慰勞春節執勤警察 指示三大工作

相關新聞

2強棒議員下月進國會 桃市藍營樂見：世代交替

2020-01-14 17:37

春節前作伙來打掃 桃園市17日到23日為環境清潔周

2020-01-14 17:14

藝術視角看動物！《動物研究室》特展即日起開展

2020-01-14 16:42

敲碗成真 喝養樂多的音樂會新竹場2月22登場

2020-01-14 15:49

桃園機場跑道環評在即 環團居民齊抗議

2020-01-14 15:03

揮別淹水夢魘 新豐鄉獲前瞻補助2護岸 改善應急工程

2020-01-14 14:47

影／苗栗天使兒童村 頒發勤學獎助學金

2020-01-14 14:36

張清照邀書法名家揮毫送春聯 民眾大排長龍

2020-01-14 14:23

桃市警局將展開春安工作 議長邱奕勝率隊慰勞贈95萬元

2020-01-14 13:55

第二座海外姊妹園 竹市動物園與日本東武動物公園締結

2020-01-14 13:21

竹縣、市春節食品抽驗 均有生鮮蔬果農藥殘留不符規定

2020-01-14 12:14

桃園燈會 獨家邀來法國馬戲雜耍團「光之巨龍」秀

2020-01-14 11:58

竹縣新埔鎮4里1/16停水8小時 預計影響約3400戶

2020-01-14 11:24

春節前除舊佈新 苗栗清運垃圾時間表公布

2020-01-14 10:48

好學橘…交警退而不休 兼職吧檯手

2020-01-13 23:48

竹市動保教育園區 周六啟用

2020-01-13 23:33

竹蓮寺寒士尾牙宴 席開150桌

2020-01-13 23:26

推動建設 鄭文燦將請6立委協助

2020-01-13 23:23

桃園燈會2款小提燈 搶先看

2020-01-13 23:21

落實國小校校有幼兒園 桃園增建18所

2020-01-13 23:19

為公設把關 竹縣首辦金竹獎揭曉

2020-01-13 22:58

桃園市長慰勞春節執勤警察 指示三大工作

2020-01-13 22:17

竹縣蔡英文得票率再升高但立委卻敗 黨部建議提名儘早

2020-01-13 16:56

影／桃園力推重大建設 鄭文燦：排時間向立委簡報

2020-01-13 15:07

竹市動保教育園區周六啟用 毛孩趣味競賽開放報名

2020-01-13 14:20

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

輕度智能障礙男子賣饅頭維生 站14小時只為自給自足

2020-01-14 11:55

落實國小校校有幼兒園 桃園增建18所

2020-01-13 23:19

屏人口跌跌不休 下屆議員恐減12席

2020-01-13 23:38

西螺大橋「巨型蝴蝶」未演先轟動 鎮長：拜託先別拍

2020-01-14 13:25

武陵賞櫻從宜蘭三星出發2日遊 贈品好康優惠多

2020-01-14 06:53

民進黨大勝 林佳龍讚洪慈庸蕭美琴「青年參政榜樣」

2020-01-13 19:54

影／春節禮物 台中「雙十公車」年初一上路

2020-01-14 10:41

環狀線農曆年前通車？ 新北：有信心

2020-01-14 00:33

影／單親媽照顧身障兒30年 我人生就只有他沒有夢

2020-01-14 14:02

淡北道路明再闖環評 侯友宜預計出席

2020-01-14 12:42

看過來！春節間期彰化縣各鄉鎮市垃圾清運時間與方式

2020-01-14 15:28

坪林金瓜寮自行車道 增2路線滿足單車騎士挑戰性

2020-01-14 07:46

新北大型家具免費清運17日起申請 年後才能處理

2020-01-14 11:25

傳顏寬恒接台中市副市長 顏幕僚：怎麼可能？

2020-01-14 16:31

春節出遊 高雄山區賞花泡湯可行走替代道路

2020-01-14 07:40

善待雞吃好蛋 高雄青年返鄉築夢友善牧場

2020-01-14 07:42

絕招！最美麗車站「天在看」！？籲請遊客勿亂丟垃圾

2020-01-14 10:22

竹縣新埔鎮4里1/16停水8小時 預計影響約3400戶

2020-01-14 11:24

南橫梅山至天池段通車 遊客朝聖嘆美如畫

2020-01-13 23:11

2020高雄蚵子寮漁村小旅行 鎖定國際郵輪客

2020-01-14 10:46

連辦18年！屏東2952份雞湯送暖 潘孟安開箱安居百寶

2020-01-14 11:19

春節前除舊佈新 苗栗清運垃圾時間表公布

2020-01-14 10:48

老化少子化嘉縣人口將跌破50萬大關唯獨太保市逆勢成長

2020-01-14 13:46

悼念沈一鳴等黑鷹8罹難將士 台東各機關今降半旗

2020-01-14 10:37

台南下營老石碑遺落學甲慈濟宮物歸原主 今在故里揭碑

2020-01-14 14:02

賞櫻 新北多處開 武陵2月8日開跑

2020-01-14 00:14

安內攘外…邱莉莉「含淚接總召」

2020-01-13 23:21

2強棒議員下月進國會 桃市藍營樂見：世代交替

2020-01-14 17:37

高雄後花園百花爭豔 杉林、美濃準備好了

2020-01-14 12:19

台南小內閣傳更動 黃偉哲：春節後被動調整

2020-01-14 15:42

竹縣、市春節食品抽驗 均有生鮮蔬果農藥殘留不符規定

2020-01-14 12:14

影／高雄壽山動物園新年新嬌客 長鼻浣熊、絨鼠報到

2020-01-14 07:40

貓纜馬達異常 中午卡約1.5小時才恢復

2020-01-14 14:45

社子島劃7.9公頃河川區 地方有異見

2020-01-13 23:33

YouBike2.0明起試辦 違規占停要罰

2020-01-14 00:12

推動建設 鄭文燦將請6立委協助

2020-01-13 23:23

搶手魚貨大尾白鯧魚每斤3000元 愈到年節愈難買到

2020-01-14 16:29

快存起來！台南過年期間交通全攻略

2020-01-14 15:29

桃園燈會 獨家邀來法國馬戲雜耍團「光之巨龍」秀

2020-01-14 11:58

桃園市長慰勞春節執勤警察 指示三大工作

2020-01-13 22:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top