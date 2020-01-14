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春節前作伙來打掃 桃園市17日到23日為環境清潔周

2020-01-14 17:14聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

桃園市今年的環境清潔周，為1月17日到1月23日。桃園市環保局今天在平鎮區三崇宮，舉辦環境清潔周擴大誓師宣導活動。桃園市副市長李憲明、環保局副局長陳增祥，與現場500多名環保志工們一同撕拆小廣告、清掃街道，並搬運大型傢俱與清理廢棄物。眾人齊心協力清潔市容，要給桃園市民一個乾淨舒適的春節假期。

副市長李憲明請大家把握過年前一周，打掃居家內外環境。環保局各區清潔隊即日起到1月24日止，將加派人力，協助民眾處理大型廢棄物或家具。

環保局副局長陳增祥表示，今年春節有7天假期，桃園市各區109年春節期間垃圾清運期程為：1月20日起為期5天連續清運垃圾，其中，20日中午清運路線加強清運一趟，夜間維持正常清運。

20日至23日連續4天夜間收運，周三加班收垃圾；24日除夕當天各區清潔隊也將加班，從上午9點起，清運一趟至收完為止；25日到28日依循往例，停收4天，讓辛勞一整年的清潔隊員好好休息。

29日各區清潔中隊收假，從上午9點起，清運一趟至收完為止。1月30日起，全桃園市恢復正常清運。另復興區則是25日、26日、28日以及29日等4天停收，而24日、27日從上午8點起，清運一趟至收完為止。

若有大型廢棄物清運的需求，與在地各區清潔中隊登記，約定時間後再搬到指定地點，千萬不可隨意丟棄，否則可能面臨最高6000元的罰款。副市長李憲明提醒大家，清潔隊員只收垃圾，不收紅包，請民眾

在過年期間不必特地送禮、送紅包給隊員，只要說一句真摯的感謝，就足以傳達心意。

副市長李憲明表示，桃園市人口數已近225萬人，市容的整潔也是必須努力推行的工作。桃園市各區里有485支環保志工隊，共3萬3590人，每個月的第二個禮拜六是「桃園市環境清潔日」，環保局號召志工

夥伴與市民朋友一起動手清理居家環境；去年桃園市的環保志工服務總時數，高達195萬9162小時，成效相當可觀。

環保局副局長陳增祥表示，市容必須清淨，假期才能歡樂。春節暫停垃圾收運期間，垃圾請妥善分類並打包，千萬不要棄置路邊，以免造成環境髒亂。此外，不論「限塑」或「內用禁用免洗餐具」等政策也

持續推動中，請大家於生活中，減少使用一次性餐具及塑膠袋；並提醒身邊的親友，大家一起響應環保。

桃園市今年的環境清潔週為1月17日到23日，環保局今天在平鎮區三崇宮，環境清潔週...
桃園市今年的環境清潔週為1月17日到23日，環保局今天在平鎮區三崇宮，環境清潔週誓師宣導活動，呼籲眾人在農曆春節前，齊心協力清潔市容及居家環境。記者張弘昌／攝影
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桃園市今年的環境清潔週為1月17日到23日，環保局今天在平鎮區三崇宮，環境清潔週...
桃園市今年的環境清潔週為1月17日到23日，環保局今天在平鎮區三崇宮，環境清潔週誓師宣導活動，呼籲眾人在農曆春節前，齊心協力清潔市容及居家環境。記者張弘昌／攝影
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春節廢棄物餐具

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