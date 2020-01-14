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國寶工藝師授課 苗縣種子教師傳承竹藺編之美

2020-01-14 17:06中央社 苗栗縣14日電

鑑於傳統工藝人才逐漸凋零，苗栗縣府聘請竹籐編國寶藝師張憲平、藺草編織藝師呂錦霞開班授課，培訓種子教師，今天發表成果，不少作品結合傳統與時尚，令人驚艷。

苗栗縣政府文化觀光局108年向文化部文化資產局申請補助辦理「傳統工藝種子教師培訓計畫」，招收具備工藝基礎的30名學員，進行為期2個月共30小時培訓進階課程，且聘請苗縣無形文化資產傳統工藝及傳統藝術保存者張憲平與呂錦霞親自授課，吸引來自花蓮、宜蘭、台北等地學員，利用假日到苗栗「拜師學藝」。

培訓計畫成果發表會今天在文觀局中興畫廊登場，展出13件竹藤編、18件藺草編織作品，2名大師級工藝師也提供作品參展。苗栗縣長徐耀昌分別頒發感謝狀與研習證書給工藝師及參與學員，期勉將苗栗傳統工藝發揚光大。

現場包括藺草手提袋、水壺袋、茶花包、竹編提籃、寶盒等作品，編織細膩別具手作溫度，且結合傳統與時尚，令人驚艷，即日起開放參觀，展期至2月2日止。

文觀局長林彥甫指出，竹編與藺編等傳統工藝，都曾是台灣重要產業、許多人賴以維生的經濟命脈，隨著時代演進，面臨人才凋零、技術流失等問題，盼透過無形文化資產保存者親自教學，讓珍貴的傳統技藝得以保存發揚。

文化資產苗栗縣

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