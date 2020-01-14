藝術視角看動物！《動物研究室》特展即日起開展

台灣最老現址營運的新竹市立動物園再生後，吸引來自各地的民眾觀覽，熱潮未歇；新竹241藝術空間也跟上動物熱潮，推出《動物研究室》特展，展出由長期聚焦動物主題的10位當代藝術家，透過不同媒材與藝術表現形式，帶領民眾進一步思索人與動物間的關係，展期即日起至3月22日。

副市長沈慧虹在開幕記者會表示，在這座地球村人與動物、植物有著微妙的關係；而三者在新竹公園形成緊密連結的生命循環。人和動物之間不只是彼此對看，而是和同樣作為生物的彼此對話，當人們看見動物，藝術家看見的是生命的歷程、感動、美麗和哀愁，這就是藝術給人無限想像之處。

策展人張馨之指出，近百年來，世界各國動物園面臨轉型，對多元物種的尊重意識抬頭，也開始有人提出正反兩極的思辨；而藝術家對動物議題的關切，以及在當代視覺文化脈絡下的反思，未曾止歇。

參展藝術家中，周慶輝與新竹市動物園最有淵源，他投入長達5年時間創作編導式攝影系列《人的莊園》作品，以新竹及壽山兩座動物園動物圍籬為場景，製作出影射現代人自縛於社會無形牢籠；羅晟文《白熊計畫：大白熊進行曲II》拍攝歐洲及亞洲25處動物園內被圈養的北極熊影像，以科學研究方法和藝術創作，探討人與動物的關係。

除了實物攝像外，有藝術家以當代影像技術擷取、再製、擬真的手法，重新詮釋動物影像；如黃建樺《編碼者》系列，以突兀拼貼手法，將動物放置在超現實畫面中，隱喻人類與各物種已進入社群文化重新編碼的時代；吳權倫《標本博物館》裡的動物肖像，以真實標本與虛擬3D結合。

鍾凱翔以瓦楞紙製作栩栩如生的動物立體雕塑，作品細密著墨動物的關節和身體肌肉線條，極富生命張力；擅長生漆創作的雕塑家陳佑以類標本製作的雕塑手法，呈現動物美好純粹的模樣；萬向欣蒐羅12個國家與地區瀕危動物，做成「視力表」，眼睛看得到的是安全、近危，一直到看不見的瀕危或已滅絕的層次，現場備有放大鏡，讓親子認識已面臨滅絕危機的動物。