敲碗成真 喝養樂多的音樂會新竹場2月22登場

廣受大小朋友歡迎的張正傑親子音樂會又來了，今年以「弦樂嘉年華」主題，張正傑表示，經過新竹市民告知，了解演藝廳未來將改建，因此今天他告訴新竹人敲碗成真，親子音樂會新竹場將在2月22日晚上7時30分於新竹市文化局演藝廳登場，這次雖然沒有義大利麵、貢丸等PK，但是他將用有300年歷史的大提琴，讓大家知道大提琴不是只能用弓拉出聲音，也能用彈撥方式演奏。

張正傑因過去帶親友與小孩一起至兩廳院欣賞音樂會，卻發現音樂廳禁止110公分以下小朋友進入，因此催生了全世界第一場身高110公分以下的親子音樂會，延續至今已邁入第11年，熱力不減，廣受全國親子歡迎與期待，尤其在所有音樂會都禁止飲食的規定下，他也反其道而行，在中場休息時，送每個小朋友一罐養樂多，讓小朋友後來只要看到養樂多就會想到他。

張正傑表示，音樂是撫慰心靈的最佳良方，除了Do Re Mi外，還有不同的樣貌與組合；古典音樂也不是生硬遙不可及的樂曲，應該結合日常生活，讓孩子對於音樂有更多的聯想和創意組合，張正傑也透露兒時選擇學大提琴的原因，竟然是為了坐著彈奏，他說所有樂器中，大提琴是唯一可以正大光明坐著彈奏，「尤其演奏國歌時，大家都要站著，只有大提琴手不用站起來」。

另外，這次選舉小燈泡媽媽也選上不分區立委，今天他也分享一段故事，他說，當年小燈泡遇害時，他很心疼，想要主動前往靈堂演奏給小燈泡聽，後來小燈泡媽媽得知張正傑的心意，便私訊他，其實小燈泡生前已經有聽過他的演奏會，當時也有喝到養樂多，因此小燈泡沒有遺憾，而一場音樂會也讓張正傑與小燈泡媽媽成為摯友。