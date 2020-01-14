桃園機場跑道環評在即 環團居民齊抗議

桃園機場第3跑道即將展開第2次環評會議，台灣人權促進會、反迫遷聯盟等及受影響居民14日齊聚環保署門口，大喊「開發趕進度，飛安人權都不顧」等口號，呼籲開發單位重視「油庫緊鄰第3跑道」問題、檢討對社會及人權造成的影響。

開發漠視居民

「不知不覺就被納入徵收範圍內！」台灣人權促進會、環境法律人協會、環境權保障基金會及航空城反迫遷聯盟14日會同桃園航空城計劃被徵收戶，聚集環保署大門口，要求政府重新檢討影響3萬9000人的機場第3跑道興建案。

被徵收地崙仔後居民呂學信表示：「第1次審定計畫的徵收範圍明明沒有我們村落，後來為何順勢一起被納入？」台灣人權促進會專員余宜家則補充，桃園航空城根本沒做社會影響評估，跑道計劃也沒有變動，顯見突如其來的徵收根本沒有必要性。

油庫恐影響飛安

環境法律人協會專員徐孟平指出，開發單位至今都沒有正視第3跑道緊鄰「中油沙崙油庫」及跑道下深埋管線的問題，缺少風險評估及機場應變方案，也沒有具體的管線遷移計劃。他說：「油庫是機場航空燃油，施工過程中若不慎挖斷油管，會對環境造成不可逆的影響，也會癱瘓機場運作。」

環境權保障基金會研究員許博任則指出，開發單位簡單決議替代方案為「零方案」，但在交通部的機場園區綱要計劃裡面，明確記載著第3跑道有可達成運量且影響較小的B、C兩個替代方案。他建議，替代方案應該要3種方案並陳，並針對環境影響再做評估。隨後環保署則舉行會議討論，並接受居民陳情。

桃園機場第3跑道建設在即，環團及受影響居民14日齊聚環保署門口，控訴政府「開發趕進度，飛安人權都不顧。」（photo by施凱文/台灣醒報） 分享 facebook

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