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揮別淹水夢魘 新豐鄉獲前瞻補助2護岸 改善應急工程

2020-01-14 14:47聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣政府工務處長林鶴斯今天在主管會報中表示，109年度經濟部水利署在「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」中，核定了「新豐鄉上坑排水民安橋上游護岸改善」及「新豐鄉中崙支線排水護岸改善」等二件應急工程，預計於3月份發包、今年底竣工，屆時將有效改善地方淹水困擾，保障兩村居民生命財產安全。

新豐鄉公所建設課表示，這兩件工程分別位於新豐溪支流上坑排水(茄苳溪)及中崙支線排水(中崙溪)，因護岸高度不足，加上老舊及部分缺口，遇豪大雨容易淹水，去年5月17日新豐暴雨，沿線的農田就被淹沒，威脅附近農村社區居民的生命財產安全。

工務處指出，經濟部水利署分別核定「上坑排水民安橋上游護岸改善應急工程」及「新豐鄉中崙支線排水護岸改善應急工程」960 萬元及1029 萬元，共計1989 萬元，由新豐鄉公所代辦，其中中央補助1551.4 萬元，地方配合款437.6 萬元，由縣府及新豐鄉公所各負擔50%。.

林鶴斯說明， 兩件護岸改善應急工程將分別施作320公尺的重力式護岸，加高護岸、加強基礎。他並表示，過去一年也進行的竹北豆子埔溪幹線護岸改善應急工程和寶1-1排水(水尾溝)護岸改善應急工程等二件工程，其中寶山水尾溝工程已於去年底完工，竹北豆子埔溪之工程則預計於2月底完工。

新豐鄉上坑排水民安橋上游護岸改善日前核定，預計於3月份發包、今年底竣工。圖／縣府...
新豐鄉上坑排水民安橋上游護岸改善日前核定，預計於3月份發包、今年底竣工。圖／縣府提供
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新豐鄉中崙支線排水護岸因護岸高度不足，加上老舊及部分缺口，遇豪大雨容易淹水，這次...
新豐鄉中崙支線排水護岸因護岸高度不足，加上老舊及部分缺口，遇豪大雨容易淹水，這次獲得前瞻經費改善。圖／縣府提供
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護岸水利署

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