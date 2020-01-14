揮別淹水夢魘 新豐鄉獲前瞻補助2護岸 改善應急工程

新竹縣政府工務處長林鶴斯今天在主管會報中表示，109年度經濟部水利署在「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」中，核定了「新豐鄉上坑排水民安橋上游護岸改善」及「新豐鄉中崙支線排水護岸改善」等二件應急工程，預計於3月份發包、今年底竣工，屆時將有效改善地方淹水困擾，保障兩村居民生命財產安全。

新豐鄉公所建設課表示，這兩件工程分別位於新豐溪支流上坑排水(茄苳溪)及中崙支線排水(中崙溪)，因護岸高度不足，加上老舊及部分缺口，遇豪大雨容易淹水，去年5月17日新豐暴雨，沿線的農田就被淹沒，威脅附近農村社區居民的生命財產安全。

工務處指出，經濟部水利署分別核定「上坑排水民安橋上游護岸改善應急工程」及「新豐鄉中崙支線排水護岸改善應急工程」960 萬元及1029 萬元，共計1989 萬元，由新豐鄉公所代辦，其中中央補助1551.4 萬元，地方配合款437.6 萬元，由縣府及新豐鄉公所各負擔50%。.