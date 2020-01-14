桃市警局將展開春安工作 議長邱奕勝率隊慰勞贈95萬元

選舉治安維護工作甫落幕，桃園市警察局緊接著將於16日起至30日展開「109年加強重要節日安全維護工作」，桃園市議會議長邱奕勝、副議長李曉鐘今天率領議員到警察局慰勞警察同仁辛勞表達謝意，並致贈慰勞金95萬元，藉此鼓舞大家士氣，也提前向員警拜個早年。

「109年加強重要節日安全維護工作」將於16日晚上10點起至30日晚上24點為止為期15天，今年桃園警方依舊以「治安平穩」、「交通順暢」與「民眾安心」為春節期間安全維護工作三大主軸，內容涵蓋加強犯罪預防宣導、維護交通順暢及積極為民服務，讓民眾過好年。

桃園市議會議長邱奕勝及副議長李曉鐘率領多名議員到警察局加油打氣，市議員蘇家明、林政賢、陳美梅、張桂綿、徐其萬、朱珍瑤、涂權吉、王仙蓮、林俐玲、吳宗憲等人都親自參與，由邱奕勝代表致贈各轄區警分局長慰勞金，總金額95萬元，感謝警察同仁連月來辛勞。

邱奕勝說，尤其剛選完舉，大家都非常辛苦，現在又緊接著要肩負春安工作，近年在局長陳國進帶領下，桃園在全台灣的治安評比名列前茅，讓桃園成為宜家、安全的城市，人口數不斷成長更破了220萬人，代表桃園市為宜居城市首選，也感謝警方多年來的努力維護治安。