第二座海外姊妹園 竹市動物園與日本東武動物公園締結

新竹市立動物園於去年底重新開園，今天與日本東武動物公園日取締役社長伴光雄簽署合約，正式締結為姊妹園，伴光雄送上園內明星白虎意象的開運達摩，祝福新竹市立動物園有更好的未來與發展。未來兩園將在動物保育、飼養照顧及人才上合作交流，一同學習進步。

新竹市立動物園園長楊家民指出，東武動物公園成立於1981年，位於日本琦玉縣，隸屬東武鐵道集團，是個結合遊樂園、動物園及水上樂園的綜合性動物園區，擁有120種超過1200隻珍稀動物，園內動物明星是白老虎，園內也規畫與竹市動物園雨林廊道類似的景觀窗，讓民眾近距離欣賞白老虎的英姿，東武動物公園在關東地區頗負盛名，是非常受到親子歡迎的動物園之一。

今天日本東武動物公園取締役社長伴光雄、事業部長生井聡等多位集團代表遠訪新竹參加締結姊妹園儀式，由副市長沈慧虹見證兩園正式締結姐妹園。

市府產業發展處指出，林智堅重視新竹市立動物園的發展，除再生計畫已展現實質成果，五年來積極推動國際化，與世界知名動物園交流學習，2016年與東京都上野動物園簽定合作交流協議(MOU)、2018年與美國奧克蘭動物園締結姐妹園，成果豐碩。

沈慧虹說，新竹市立動物園於去年底開幕後，每逢周末假日人潮不斷，園區的蛻變與嶄新規畫吸引許多外縣市民眾造訪，林智堅堅持以開放、友善動物、保存歷史區域與珍貴老樹以及塑造重要生命教育場域的理念，讓許多到訪的遊客感到驚艷，更成為民眾休憩的新選擇，城市的一大觀光亮點。

沈慧虹指出，希望透過簽署第二座海外姊妹園的難得機會，向日本出色的動物保育機構學習，特別是在動物飼育及照顧方面，藉此機會提升竹市動物園的軟實力，讓動物飼育技術可以逐步提升，向國內外優秀動物園看齊，兩園締結姊妹園後，未來更要進行定期的經驗交流，提升新竹動物園在飼養、照護及動物行為訓練技術發展，為動物福祉及園區未來發展奠下良好基礎。