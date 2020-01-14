竹縣、市春節食品抽驗 均有生鮮蔬果農藥殘留不符規定

春節將至，為保障民眾採買年貨時食品安全衛生，新竹縣、市衛生局展開春節複合式專案稽查抽驗，新竹縣有2件生鮮蔬果農藥殘留不符規定，已要求販售業者立即下架；新竹市則有1件葡萄檢驗農藥殘留結果與規定不符，已後續查辦中。

新竹縣衛生局表示，除對網購食品製造業、年菜宴席餐飲業者、年節食品業者查核，也派員至轄區內生鮮超市、南北商行、市場等地點進行抽驗，抽驗年節應景食品有生鮮蔬果、生鮮肉及香腸、花生製品、蜜餞食品、瓜子、休閒食品等添加物，共計抽驗55件，其中生鮮蔬果有2件農藥殘留不符規定，已要求販售業者立即下架，並依來源移請當地衛生局辦理後續裁處。

另外，衛生局也特別針對年節兒童休閒食品展開抽驗，以確保兒童健康，共抽驗10件，其中1件標示不符已移請業者所在衛生局後續處辦。

新竹市衛生局則稽查19家業者、查核食品標示92件，及抽驗68件年節應景食品，其中1件葡萄檢驗農藥殘留結果與規定不符，已後續查辦中，抽驗結果已公布於新竹市衛生局官網。

新竹市衛生局也提醒民眾把握購買食品的「五不原則」，標示不清不買、過於鮮艷不買、有異味者不買、來源不明不買、有破損者不買；還有調理食品的「五要原則」，手要洗乾淨、食物要新鮮、生熟食要分開、要徹底加熱、要適當保存。