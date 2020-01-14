春節前除舊佈新 苗栗清運垃圾時間表公布
春節的腳步近了，許多民眾除舊布新，苗栗縣政府環保局公布18鄉鎮市春節期間垃圾清運情形，1月25日（大年初一）至28日停收垃圾有苗栗市、頭份市、竹南鎮、卓蘭鎮、銅鑼鄉、三義鄉；25日至27日停收垃圾有苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、公館鄉、大湖鄉、頭屋鄉、西湖鄉、獅潭鄉、泰安鄉；南庄鄉25日、26日、28日；三灣鄉、造橋鄉25日、26日、27日、29日。此外，各鄉鎮市公所規畫巨大垃圾收運時間，各洽詢當地公所。
苗栗市公所大年初二至初四停收垃圾期間，清潔隊員加班在全市10處定點、定時垃圾收集站，方便市民將垃圾提到定點，自行投丟上清運車，定點時間如下：午6點50分到7點在新東街、復興路口，上午7點10分到7點50分在中正路地方法院，上午6點40分到6點45分在玉清路縣府國宅前，上午6點50分到7點為公路、國華路口，7點10分到7點50分在中華路北苗市場。
上午7點55分到8點5分源林街源林大樓前，上午7點至7點25分在英才路縣府文化觀光局前，上午7點30分到7點50分縣府路城市規畫館前，上午7點55分到8點20分民族路巨蛋前，上午8點半到9點西山聖帝廟橫車路口。
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