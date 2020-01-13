桃園市長慰勞春節執勤警察 指示三大工作

桃園市長鄭文燦今晚，到中壢分局興國派出所、平鎮分局宋屋派出所、楊梅分局草湳派出所、龍潭分局龍潭派出所、大溪分局圳頂派出所及八德分局，慰勞春節期間辛勤維護治安的警察同仁。

鄭文燦表示，今年「加強重要節日安全維護工作」自1月16日22時起展開，至1月30日24時止，為期15天，以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」為三大工作主軸，期盼帶給市民朋友平安快樂的年假。

鄭市長說，桃園感謝也支持警察工作，將持續維護警察權益、充實警察員額、更新裝備及優化警察辦公廳舍，給予警察同仁最大支持，打造桃園成為造福警察最好的典範城市。

市長到各分局和派出所頒發慰勞金及茶葉禮盒，慰勞警察同仁的辛勞，感謝警察同仁犧牲假期、堅守崗位地為民服務；市長也請各位警察同仁，把握休假時間與家人團聚，並祝福大家身體健康、新年快樂。

桃園市目前警民比為1比513，為六都中負荷最重的。鄭文燦表示，為有效達成執勤成效，已向中央爭取彈性預算員額及警力派補，經內政部警政署同意增列，去年已增補預算員額491人，今年1月增補239人

，至10月將再增補196人，總警力數可自4099人補到5025人，108年至109年10月，共增補926名員額，將優先配置於基層派出所和交通隊服務，屆時警民比將降至1比463，有效減輕警察同仁勤務負擔。

警察局長陳國進表示，今年「加強重要節日安全維護工作」以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」為三大工作主軸，在「治安平穩」方面，針對各金融機構護鈔、巡守等進行安全維護及防竊、防搶

宣導，並強力取締職業性賭場、防制幫派犯罪、掃蕩毒品、打擊詐欺等犯罪偵防工作；在「交通順暢」方面，不僅加強年節人潮的交通疏導，亦透過警察廣播電台及各地方電台宣導春節期間交通管制疏導措

施，提供即時路況及倡導交通安全觀念；在「民眾安心」方面，則提供市民朋友舉家外出的住居安全維護、機動派出所等便民服務，以及加強協助失蹤人口返家團圓等多元社區服務。

桃園市警察局局長陳國進指出，桃園升格以來，每年獲得市議會支持籌編警勤加給勤務繁重加成，且投入1720萬元經費，添購7輛高性能BMW530i警車，並購置新式制服、皮鞋等裝備，提高警察執勤成效且保護同仁安全。

陳進國局長也談到，桃園每年均主動提出籌編警勤加給勤務繁重加成，109年度已編列3億2,789萬元，也編列警察文康活動經費837萬元，鼓勵警察同仁公務之餘，多從事健康的休閒活動。

桃園市積極改善警察辦公廳舍，進行活化及耐震補強工程。鄭文燦表示，市府將按照預定時程表及規劃，盡快完善且優化各警察辦公廳舍環境；此外，在警消社會住宅方面，觀音區已設置第一個警察職務宿舍。

中壢區中興巷都更案已於108年12月27日開工興建，預計11年6月完工，其中約100戶將規劃作為警察社會住宅，並保障5%戶數給警察同仁優先承租；內政部更決定加碼補助桃園，希望提高比例至20%，保障更多警察同仁的居住權益。