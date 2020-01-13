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體驗幼兒賀新年童趣 鄭文燦：力推2歲專班入園免保母

2020-01-13 18:46聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市長鄭文燦（中）與小朋友一起秀農曆「鼠」字春聯，體驗童趣賀新年合影，提前賀春...
桃園市長鄭文燦（中）與小朋友一起秀農曆「鼠」字春聯，體驗童趣賀新年合影，提前賀春節。記者曾增勳／攝影
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年關將近，桃園市長鄭文燦今天參加蘆竹區頂社國小附設幼兒園舉辦賀新年體驗日活動，與小朋友一起寫農曆「鼠」字春聯，體驗童趣活動，鄭文燦說，市府要擴大推動幼兒園2歲專班，讓家有2歲幼兒不一定要保母照顧，可提早進入幼兒園，並為落實國小校校有幼兒園政策，市府今年獲教育部許可補助10億元將推動興建18幼兒園計畫。

大選結束，鄭文燦趁春節前抽空參加頂社國小附設幼兒園，該校附幼設有2歲專班及3到5歲幼兒班幼兒46人，鄭文燦與小朋友一起體驗春節習俗，由於時年進入農曆鼠年，他與幼兒一起寫下「鼠」字春聯、一起剪窗花及製作紙鞭炮，現場充滿童言童趣活潑氣氛。

鄭文燦表示，市府未來持續推動校校有幼兒園，希望增設公立、非營利幼兒園數量2年內到達四成目標，鑑於南崁幼兒園2歲專班成功，他還要推動2歲專班設置，讓家有2歲幼兒家庭，不一定要保母照顧，可提早進入幼兒園學習。

教育局統計，目前全市公立幼兒園211園所、非營利幼兒園22園所，總共233園所招收幼兒1萬7074人，今年109新學年度計畫增設17園所、新招收1734人；全市幼兒園2歲專班18班270人，109新學年計畫2歲專班新增設8班128人，可望達到26班398人。局長高安邦說，「2歲專班不是托兒、是育兒」，讓2歲幼兒成長階段心智、體能學習更好，會考慮配置學習空間來增設2歲專班。

鄭文燦表示，市府照顧幼兒教育，包括新設蘆竹中山非營利幼兒園，將招收2歲專班及3到5歲班超過400人，市府也一口氣向教育部申請新設18所幼兒園總經費10億補助計畫，已獲教育部專案許可，希望今年起推動興建計畫，減輕年輕家長育兒負擔。

桃園市長鄭文燦（左一）與幼兒小朋友一起賀新年，體驗童言童趣。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左一）與幼兒小朋友一起賀新年，體驗童言童趣。記者曾增勳／攝影
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桃園市長鄭文燦（中）與幼兒小朋友寫農曆「鼠」字春聯，體驗賀新年童趣。記者曾增勳／...
桃園市長鄭文燦（中）與幼兒小朋友寫農曆「鼠」字春聯，體驗賀新年童趣。記者曾增勳／攝影
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幼兒園鄭文燦教育部

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