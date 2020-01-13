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新竹馬偕邀書法家現場揮毫 今明兩天免費贈春聯

2020-01-13 16:57聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹馬偕醫院於今天起到明天，由社會服務課在一樓大廳舉辦免費贈春聯活動，此次活動邀請張雙土老師帶領的集福書法研究社、在醫院資深志工錢右源，與資深員工、筆名子顏的陳美妹為大家現場揮毫，免費贈送春聯與納福紅包袋。新竹馬偕醫院副院長翁順隆表示，很感謝這麼多位書法家的幫忙，讓大家都能拿到代表新春祝福的春聯，希望各位在新的一年都能事事順心、平安喜樂。

新竹馬偕醫院贈春聯活動邁入第2年，去年首辦獲得民眾好評。其中資深志工錢右源連2年都到醫院現場揮毫書法。他表示，去年看到大家踴躍拿取真得很開心。今年特別提前一週在家寫春聯，家裡的桌子、地板，時常都是擺著在等待晾乾的春聯紙。他說這樣的準備，就是希望每位民眾都能拿到新年喜悅與祝福。

曾在醫院藝廊辦過書法展的資深員工陳美妹，也利用休假日在家準備超過百份的春聯，她說，為迎接鼠年，除了春聯上畫出可愛老鼠的圖案，也多準備了「全『鼠』不完」、「金鼠迎春」的書法內容讓民眾索取。

另外，現任臺灣海峽兩岸朱子文化交流促進會理事長的張雙土老師，帶領近10位集福書法研究社社員打頭陣。張雙土致力於書法文化傳承，認為書法可以陶冶心性，也能對於中華文化更加體認。此次在醫院大廳揮毫給予民眾新年祝福，也希望勾起大家對於書法的重視。

民眾只要於今、明兩天，上午9點半起至新竹馬偕醫院一樓大廳，皆可免費領取一份由書法家揮毫的新春春聯，數量有限，贈完為止。

由張雙土老師帶領集福書法研究社社員，在新竹馬偕醫院為民眾畫下新年春聯活動。圖／醫...
由張雙土老師帶領集福書法研究社社員，在新竹馬偕醫院為民眾畫下新年春聯活動。圖／醫院提供
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新竹馬偕醫院於今天起到明天，由社會服務課在一樓大廳舉辦免費贈春聯活動。圖／醫院提...
新竹馬偕醫院於今天起到明天，由社會服務課在一樓大廳舉辦免費贈春聯活動。圖／醫院提供
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新竹馬偕醫院副院長翁順隆(中間白衣5者)，感謝集福書法研究社成員參與寫春聯活動。...
新竹馬偕醫院副院長翁順隆(中間白衣5者)，感謝集福書法研究社成員參與寫春聯活動。圖／醫院提供
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新竹馬偕資深志工錢右源，為了讓大家都能拿到春聯，活動一週前就開始在家寫春聯。圖／...
新竹馬偕資深志工錢右源，為了讓大家都能拿到春聯，活動一週前就開始在家寫春聯。圖／醫院提供
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春聯新竹馬偕醫院

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