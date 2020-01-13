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行政院傍晚內閣總辭 蔡英文已請蘇貞昌留任

竹縣蔡英文得票率再升高但立委卻敗 黨部建議提名儘早

2020-01-13 16:56聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

2020總統暨立委選舉結果出爐，蔡英文總統在深藍新竹縣得到47%的得票率，較2016上升5%與藍軍打成55波，民主進步黨新竹縣黨部今天表示，這代表蔡英文總統帶領國家的方向目標獲得民眾的支持與肯定。

黨部表示，立委第一選區候選人周江杰，3個月前由黨中央徵召對決現任藍軍林為洲立委，因選民對於周江杰的熟悉度不高，周江杰用一台腳踏車騎遍選區七鄉鎮爭取選民認同希望再造百日奇蹟，但現任林為洲立委擁有全國高知名度，最後結果以1萬多票落敗。

立委第二選區候選人鄭朝方，主打以政治新美學的選舉策略，讓年輕族群相當支持，但對手林思銘於選前之夜在深藍地區竹東鎮，打出大團結喚起深藍基層歸隊加上台灣民眾黨林碩彥搶下1萬多票，讓鄭朝方以二千多票些微差距落敗，甚感遺憾。

針對未來新竹縣選舉，民主進步黨新竹縣黨部也提出建議，希望中央黨部應儘早完成提名作業，擴大建立基層組織、黨員聯繫、擴大基本盤為努力的目標。

政黨票部分，民主進步黨新竹縣黨部觀察到，民進黨政黨票並沒有與蔡英文總統的得票率一樣，反觀時代力量與台灣民眾黨的崛起，特別在竹北選區，外來的工作人口，漸漸落地生根，所以有越來越多小黨來深耕竹北，民進黨在竹北的選舉方式必須要突破年輕人的心房，增加信任度，讓每一個人都有參與政治的熱情，竹縣黨部應更加強基層的耕耘。

黨部說，這次非常感謝新竹縣民眾的支持及全體選舉團隊的努力，新竹縣黨部將持續檢討與改進。

蔡英文總統在深藍新竹縣得到47%的得票率，較2016上升5%與藍軍打成55波。 ...
蔡英文總統在深藍新竹縣得到47%的得票率，較2016上升5%與藍軍打成55波。 本報資料照片
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