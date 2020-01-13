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竹市動保教育園區周六啟用 毛孩趣味競賽開放報名

2020-01-13 14:20聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹市動物保護教育園區將於1月18日上午10點舉行啟用典禮，當天將舉辦浪浪回娘家走秀、毛小孩路跑大作戰等精彩活動，邀請市民朋友帶寵物一起來參加趣味競賽，只要參賽並於當日掃描寵物晶片檢錄完成，就可獲得用紙製的「愛的小屋」紀念品，還有喵星人最愛的貓抓板。

產業發展處張力可處長表示，動保園區的成立是為了幫流浪動物找一個幸福溫暖的家，希望透過在園區中途過程提供動物完善照顧，並培訓熱愛動物志工群帶給動物滿滿的愛，提高動物社會化，紀念品「愛的小屋」則以愛為出發點設計並兼具環保考量，盼傳達愛護動物之心，報名網址為http://puppyhccg.tw/，另外活動當日上午11點亦有開放現場報名。

新竹市長林智堅表示，志工付出愛與陪伴，為動物洗澡、剃毛、牽去海天一線散步，帶給毛小孩溫暖、也讓許多沒有安全感的浪浪，重新建立對人的信任。

當天動保園區啟用典禮活動包含有MU-LA工作室演出「愛麗絲夢遊仙境」劇場、特技空間演出「動物狂歡特技秀」，還有動物行為訓練師講解寵物行為訓練技巧與方法，現場寵物鮮食烹煮經驗分享，並有動保園區志工帶領園區公關犬與民眾互動。

而毛孩的3項趣味競賽包含有「誰是小吃貨」規則為5隻毛孩一同就定位，可以在時限內忍住不吃食物的組別即獲勝；「浪浪回娘家走秀」由主人帶領毛孩走舞台紅毯，由評審從寵物台風、體態、精神等方向評分；「毛孩路跑大作戰」由主人繫繩與毛孩共同從教育園區出發點慢跑至海濱路與天府路交叉口折返點後蓋上折返印章後返回。

動保所表示，為落實動物保護法及容易協尋走失寵物，所有參賽寵物皆需植入晶片完成登記才可比賽；園區落成啟用後，從109年2月起會開放周六，讓民眾可以來認養及陪伴動物，也歡迎團體參觀園區並會安排專業志工解說，或規畫假日親子一日志工體驗活動，亦邀請民眾參與園區動物保護志工培訓課程，學習動物相關專業知識並成為園區志工與動物大使，一起為毛孩營造友善動物城市。

新竹市動物保護教育園區將於1月18日上午10點舉行啟用典禮。圖／新竹市府提供
新竹市動物保護教育園區將於1月18日上午10點舉行啟用典禮。圖／新竹市府提供
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新竹市動物保護教育園區將於1月18日啟用，當天將舉辦浪浪回娘家走秀、毛小孩路跑大...
新竹市動物保護教育園區將於1月18日啟用，當天將舉辦浪浪回娘家走秀、毛小孩路跑大作戰等精彩活動。圖／新竹市府提供
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「愛的小屋」紀念品。圖／新竹市府提供
「愛的小屋」紀念品。圖／新竹市府提供
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寵物新竹毛小孩

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