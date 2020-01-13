桃園燈會2小提燈亮相 可以「溜鼠」還能賞4大美景

桃園燈會首推2款造型小提燈「錢鼠遊桃園」、「鼠來運轉」今天亮相，副市長李憲明提醒兩款都很可愛，其中一款還有輪子可以牽著走很像「溜鼠」，大家要注意發送日期。

觀旅局局長楊勝評說，2款特色小提燈在燈會期間現場發送，2月1、8日(周六)下午5點起在平鎮新勢公園、中壢光明公園送「鼠來運轉」，2月2、9日送「錢鼠遊桃園」小提燈。另外，每天還有手作提燈體驗活動，相關訊息可到桃園燈會官方網站或愛ㄑ桃粉絲團查詢。

觀旅局表示，2020桃園燈會1月31日到2月12日，一連13天沿著老街溪串連平鎮新勢公園、中壢光明公園，打造近2公里長的水岸燈廊，今年邀傑出紙雕藝術家洪新富老師創作向來受歡迎小提燈，作品結合桃園特色、吉祥祝福意涵量身打造專屬小提燈，呼應生肖之首鼠年，創作2款造型「錢鼠遊桃園」及「鼠來運轉」，讓民眾過年賞燈有雙份樂趣，福氣Double。

「錢鼠遊桃園」小提燈外型參考古典優雅宮燈造型，四面燈體鏤刻彩繪出「桃機迎賓」、「石門勝景」、「慈湖春曉」、「大溪老街」桃園4大景致，每個景點構圖巧妙置入錢鼠圖騰。

宮燈四方支架取四方來財意涵，四隻錢鼠耳銜八枚古代銅錢，意喻一路長發，鼠前扣點是取龍潭知名美食花生造型，意指豐衣足食發發發，鼠尾造型像橫寫阿拉伯字「8」，看似無限符號∞，意味橫著發。

這款手提時提燈不僅可藉由上下震動自行旋轉，靜置在桌上還可將桃園著名景點投射映照，成為值得收藏、欣賞的桌燈。