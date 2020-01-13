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新竹喜來登變身度假遊樂場 寒假、春節不愁無處去

2020-01-13 12:12聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

為迎接春節連假及寒假出遊商機，飯店業者紛紛推出吸睛的親子活動、超值住房優惠，為民眾打造好吃又好玩的連假出遊計劃，新竹豐邑喜來登大飯店於1月23日起推出親子互動闖關活動，還有春節晚會等陪伴闔家大小共度春節假期。

新竹喜來登推出「寒假住房優惠」，住宿日期自1月20日至3月1日，入住豪華客房搭配兩客自助式早餐，每晚超值優惠4999元；1月23日至1月29日，提供入住房客免費參加「尋找喜波波與喜瓜瓜」互動遊戲，戴上3D眼鏡於飯店尋找吉祥物─鳳梨獅「喜波波」與西瓜狗「喜瓜瓜」身影並猜出正確吉祥話可兌換「喜波波DIY春聯」一份，1月23日至1月29日加碼贈送每房一份「喜波波紅包袋組」。

另外適逢農曆春節，1月25日至1月27日晚間推出春節限定「大鬧新年‧戲遊古鎮」及「開春童劇‧迎新晚會」活動，現場有猜燈趣、彈珠台、寫春聯等趣味活動，還有吉祥物喜波波雞蛋糕、古早味棉花糖供房客大快朵頤，迎新晚會推出一連串精彩的雜技表演，更多活動內容可至新竹喜來登官網查詢 http://www.sheraton-hsinchu.com/，或洽(03)620-6000。

新竹喜來登推春節限定「大鬧新年‧遊戲古鎮」陪伴大小朋友熱鬧過新年。圖／新竹喜來登...
新竹喜來登推春節限定「大鬧新年‧遊戲古鎮」陪伴大小朋友熱鬧過新年。圖／新竹喜來登提供
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新竹喜來登推出全台首創「喜波波與喜瓜瓜手偶劇場」，陪伴民眾歡樂過新年。圖／新竹喜...
新竹喜來登推出全台首創「喜波波與喜瓜瓜手偶劇場」，陪伴民眾歡樂過新年。圖／新竹喜來登提供
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新竹喜來登於春節期間規劃猜燈趣、寫春聯等趣味活動，陪伴房客迎新年。圖／新竹喜來登...
新竹喜來登於春節期間規劃猜燈趣、寫春聯等趣味活動，陪伴房客迎新年。圖／新竹喜來登提供
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新竹喜來登推出帶上3D眼鏡「尋找喜波波與喜瓜瓜」，把新春好禮帶回家。圖／新竹喜來...
新竹喜來登推出帶上3D眼鏡「尋找喜波波與喜瓜瓜」，把新春好禮帶回家。圖／新竹喜來登提供
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春節新竹喜來登

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