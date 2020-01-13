新竹喜來登變身度假遊樂場 寒假、春節不愁無處去

為迎接春節連假及寒假出遊商機，飯店業者紛紛推出吸睛的親子活動、超值住房優惠，為民眾打造好吃又好玩的連假出遊計劃，新竹豐邑喜來登大飯店於1月23日起推出親子互動闖關活動，還有春節晚會等陪伴闔家大小共度春節假期。

新竹喜來登推出「寒假住房優惠」，住宿日期自1月20日至3月1日，入住豪華客房搭配兩客自助式早餐，每晚超值優惠4999元；1月23日至1月29日，提供入住房客免費參加「尋找喜波波與喜瓜瓜」互動遊戲，戴上3D眼鏡於飯店尋找吉祥物─鳳梨獅「喜波波」與西瓜狗「喜瓜瓜」身影並猜出正確吉祥話可兌換「喜波波DIY春聯」一份，1月23日至1月29日加碼贈送每房一份「喜波波紅包袋組」。