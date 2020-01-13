新竹縣政府推首屆「金竹獎」 為公共工程品質把關

新竹縣政府重視公共工程品質，比照中央工程會「金質獎」規模辦理第一屆「金竹獎」，並遴聘金質獎考評委員參與複評，結果出爐，由「北二高交流道聯絡道路-竹43 線(0K+000_0K+600)工程」榮獲土木水利工程類特優；「竹北市縣華停車場周邊及光明六路人行環境改善工程」榮獲設施及其他工程類特優。

為鼓勵績優團隊，特優廠商在一年內(優等半年)，可享有參與限制性招標採購、公開評選採購加分參考；參加竹縣各機關辦理工程招標的押標金、履約保證金、保固保證金得減收15%等獎勵。

新竹縣長楊文科表示，舉辦金竹獎可推動優質公共建設的理念，健全新竹縣整體營建環境，並提升工程管理技術，進而提昇公共工程品質管理與效率，促進廠商良性競爭，非常有意義。

第一屆「金竹獎」評分標準，包括進度管理、品質耐久性與維護管理、現場施工品質、防災與安全管理、節能減碳、環境保育、創新科技等項目。

縣府指出，評審肯定獲得特優的竹43線工程以石椅、體健設施串連寶山國中、圖書館及生態公園，展現學習生活化兼休閒化的人本思維，牆面的花草、動植物圖樣也配合在地特色。在施工品質方面，各項工程完成面與既有設施銜接完善，所有線形平面平整美觀。而人行道鋪面平整，洩水坡度良好，排列組合多樣，圍牆貼點綴石質、陶質裝飾材料，增加視覺活潑趣味性，也是脫穎而出的原因。

另一件獲得特優的竹北市縣華停車場周邊及光明六路人行環境改善工程，調整人行道寬度，增加綠帶及設施帶，將原先凌亂佔據人行道之各類變電箱、標誌牌統一收納並增加無障礙斜坡道，更換老舊人行道鋪面，樹穴間設機車彎提升市容觀瞻。