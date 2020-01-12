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台積電品質暨可靠處傳愛 與仁愛之家孩童歡慶農曆新年

2020-01-12 17:45聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

農曆春節將至，台積電品質暨可靠處的志工們今天前往新竹仁愛之家舉辦感恩惜福公益活動，帶領孩子親自上街採買年貨，並陪伴他們製作美味大福，發送禮物，一同提前慶祝農曆新年。

「挑選奇異果要看一下外觀、顏色！」台積電品質暨可靠處已連續6年前往新竹仁愛之家與孩子們慶祝春節，多年來不少孩子期待年度的感恩惜福活動，今天特別帶孩子親自親自上街採買年貨，學習大人們準備年節與分享帶來的感動與溫馨 。

志工說，帶著孩子選購年貨食品，希望能從活動中傳遞給孩子生活的技能與經驗，大家最後抵達仁愛兒童之家，分組製作草莓大福，一起用餐、贈送小禮物，希望讓他們感覺被祝福以及溫暖的愛。

有志工回憶，台積電品質暨可靠處第一年辦志工活動，那天正好是國小五年期生美美（化名）進仁愛之家的第一天，當時她身上的背包就是全部的家當，讓志工們相當不捨，這幾年他們教美美學做手工香皂，由於她很努力且用心製作，總被預定一空，如今她已替自己存五萬元的第一桶金。美美還告訴台積電的志工哥哥姊姊姊們，希望以後能考上國立大學，幫助更多的弱勢。

台積電品質暨可靠處副處長、志工代表許智偉表示，台積電與仁愛之家攜手共度溫馨的佳節，今年邁入第6年，多年來的農曆春節、兒童節、平假日到耶誕節，都能看到廠內志工陪伴的身影。

 

他表示，志工們精心包裝禮物並到場贈送，這也是台積電秉持回饋社會理念，鼓勵員工們以實際行動，關懷在地弱勢兒童。盼透過此次公益活動拋磚引玉，邀社會大眾共同關注這群孩子，相信在大家的祝福及支持下，孩子們能穩定學習成長，走出寬廣的路。

台積電品質暨可靠處的志工們今天前往新竹仁愛之家舉辦感恩惜福公益活動。圖／台積電志...
台積電品質暨可靠處的志工們今天前往新竹仁愛之家舉辦感恩惜福公益活動。圖／台積電志工提供
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台積電品質暨可靠處的志工陪伴孩童製作美味大福，發送禮物，一同提前慶祝農曆新年。圖...
台積電品質暨可靠處的志工陪伴孩童製作美味大福，發送禮物，一同提前慶祝農曆新年。圖／台積電志工提供
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志工們說，帶著孩子選購年貨食品，希望能從活動中傳遞給孩子生活的技能與經驗。圖／台...
志工們說，帶著孩子選購年貨食品，希望能從活動中傳遞給孩子生活的技能與經驗。圖／台積電志工提供
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台積電品質暨可靠處的志工帶領孩子親自上街採買年貨。圖／台積電志工提供
台積電品質暨可靠處的志工帶領孩子親自上街採買年貨。圖／台積電志工提供
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台積電年貨春節

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